鄭俊英老友Eddy Kim被疑是性醜聞一員　神曲被揭有貶低女性之嫌？

韓國男團BIGBANG成員勝利日前因涉及性交易等醜聞而成為全國圍攻對象,昨晚(11日)毅然宣布退出娛樂圈。不過經警方調查後醜聞越揭越多,連好友鄭俊英亦被爆偷拍及散佈女性性愛照片及影片火速成為眾矢之的。原來勝利和鄭俊英有一個8人的KakaoTalk聊天室,並利用聊天室散播偷拍照片及性愛影片。雖然聊天室內其餘成員身份暫未被公開,不過網民紛紛從鄭俊英身邊好友入手,猜測這群渣男的真正身份。而聊天室有一個「K某」,所以有網民估計鄭俊英的好友兼歌手Eddy Kim極大機會就是「K某」。

捲入性醜聞的聊天室有一個「K某」,令不少人猜測是與鄭俊英非常老友的Eddy Kim。(網上圖片)

勝利好友鄭俊英偷拍分享女藝人性愛影片 嘲諷女團成員是餐廳

BIGBANG勝利大阪演唱會後台睇偷拍相 鄭俊英證實捲入桃色醜聞

鄭俊英抵韓極速離開拒絕回應偷拍事件 與記者推撞場面混亂

Eddy Kim雖然在2014年才在韓國樂壇出道,不過其實他早在2012年已經與鄭俊英認識。二人皆在2012年參加音樂選秀節目《SuperStar K4》,之後就成為好朋友,更多次以好友身份出演不同綜藝節目中。韓國傳媒Dispatch昨日陸續爆料,表示「男子A」除了是聊天室其中一員此外,從鄭俊英與「男子A」的單獨對話中,暗示了「男子A」有一首為女性性器官而作的主打歌。鄭俊英問到:「這次的主打曲的歌名是什麼?」「男子A」回答:「主打曲?OOOOO」鄭俊英聽完笑到:「是為女性性器官們(有貶低女性的意思)而作的歌呢。」

韓國傳媒公開「男子A」與鄭俊英的對話,「男子A」有一首為女性性器官而作的主打歌。(Dispatch)

有網民表示,鄭俊英所講的主打曲很有可能就是Eddy Kim在2014年推出,唱到街知巷聞的自作曲《妳的使用方法》(너 사용법),而且Eddy Kim中亦碰巧與「K某」一樣有K這個字母。其實這首冧爆情歌在正式推出之前,曾被Eddy Kim所屬社長兼歌手尹鐘信狠批過歌名意識不良。Eddy Kim曾在訪問中提過,這首歌本來叫《女人的使用方法》(여자 사용법),不過尹鐘信跟他說作為出道曲,歌名實在太19禁,所以Eddy Kim最後將歌名中的「女人」改成「妳」。歌曲的韓文原名「여자 사용법」(女人的使用方法)的確有五個字,正正與KakaoTalk對話中的五字歌名脗合。歌詞驟眼看似甜蜜,不過如果仔細看,其實會發現歌詞語帶雙關。

《妳的使用方法》(너 사용법)由Eddy Kim作曲作詞,是街知巷聞的冧爆情歌。(網上圖片)

雖然其他歌詞充滿詩意,不過歌詞中「使用你太可惜了」、「只是看著你讓我瘋狂,想永遠使用你」、「每天一次很感謝您」等字眼就比較糢糊不清,如今Eddy Kim身為鄭俊英至親被懷疑是聊天室其中一員,歌詞難免令人聯想到另一種意思。Eddy Kim選擇將「使用」這個動詞放在女性身上,並露骨表示與歌中的女性「每天一次」,他的本意可能就是想教導男性如何「使用」女人的方法,這難道真的沒有任何貶低女性的意思?雖然這首歌曾多次被歌手翻唱,但最諷刺的是,涉嫌偷拍及散佈女性性愛照片及影片的鄭俊英亦曾公開地唱過這首歌,假如這首真的是他口中「為女性性器官們而作」的歌,那麼他無疑是不將女人放在眼內的人渣。

鄭俊英亦諷刺地曾公開地唱過《妳的使用方法》。(影片截圖)

全曲歌詞:​

부드럽게 무드있게 따뜻하게 꼭 안아주시오

溫柔平淡溫暖的

매일 한 번씩 사용하시오

緊緊擁抱每天一次 那樣使用

부드러운 눈 마주칠 땐 미소 지어서

溫柔的眼睛對視時綻開微笑

그녀를 웃게 hey what's up beauty 말을 거시오

讓她笑 hey what's up beauty 那樣搭訕

그날 아침엔 먼저 일어나서 turning on jazz Gentle kiss 널 바라봐

那天早晨先起床 turning on jazz Gentle kiss 看著你

너무 지칠 땐 소주 두 병 들고

太過疲憊時帶上兩杯燒酒

솔직하게 그녀의 집 두드리시오

率直地敲她的門吧

가끔 한 번씩 무작정 같이 떠나가시오

偶爾沒目的一起起程

다른 하늘 다른 바람 숨 쉬게 해줘

讓她在不一樣的天空不一樣的風中呼吸

가끔 한 번씩 무작정 키스해주시오

偶爾沒目的的kiss吧

이유 없이 너에게 빠진 그 날처럼

就像沒有理由被你吸引的那天一樣

잘 때는 나긋하게 조용하게 눈물 나게 말해주시오

睡覺的時候溫柔安靜地流著淚說話

매일 한 번씩 너무 고마워

每天一次很感謝你

그날 아침엔 먼저 일어나서 clean up mass Last night 썸 널 깨우고

那天早晨先起床 clean up mass Last night 把你叫醒

바래다줄 땐 발걸음 천천히

送她的時候慢慢的

나직하게 그녀에게 고백하시오

溫柔地向她告白

다른 여자 앞에선 이성적이지만

在別的女人面前雖然是理性的

이상하게 너 앞에선 감정이 앞서

很奇怪的在你面前很感性

널 사용하기엔 너무나 아까워

使用你太可惜了

마냥 바라보기엔 넌 날 미치게 해

但只是看著你讓我瘋狂

영원히 널 사용하고 싶어

想永遠使用你

Oh my girl Oh my girl

부드럽게 무드있게 따뜻하게 꼭 안아주시오

溫柔平淡溫暖的

매일 한 번씩 사용하시오

緊緊擁抱每天一次 那樣使用

잘 때는 나긋하게 조용하게 눈물 나게 말해주시오

睡覺的時候溫柔安靜地流著淚說話

매일 한 번씩 너무 고마워

每天一次很感謝你

이 아름다운 girl 놓치지 마시오

這美麗的girl 不要錯過