勝利@BIGBANG與鄭俊英被解約　Zico等急劃清界線：與醜聞沒關係

韓國男團BIGBANG成員勝利近日被指涉及性交易，而好友鄭俊英更被爆出偷拍和散播性交影片和照片，雖然兩人先後在11日和今日（13/1）凌晨宣布退出娛樂圈，勝利和鄭俊英各自所屬的經理人公司YG娛樂和Make Us娛樂均表明與兩人解約，但事件仍牽連甚廣，鄭俊英和勝利身邊的好友均被懷疑牽涉性愛影片案，繼續引起網民熱切關注。

勝利和鄭俊英是非纏身，先後宣布退出娛樂圈。（視覺中國）

Zico過往曾是鄭俊英好友，兩人2016年一同擔任MBC綜藝節目《黃金漁場Radio Star》，Zico大爆鄭俊英擁有「黃金手機」，意指收藏大批圈中好友的聯絡方式，但網友質疑Zico曾觀看「黃金手機」內的性愛影片，Zico透過Instagram回應網民：「我在節目中提到關於手機的事與今次醜聞沒有關係，事實的全部就是透過該部手機，看到我的熟人的聯絡方法，與鄭俊英有聯繫也是很久以前的事，對於輕率推測、惡意評論和散布虛假事實將強硬應對。」

Zico透過Instagram明言與醜聞無關，並會以強硬手段應對惡意評論和散布謠言的人。（網上截圖）

Zico過往曾大爆鄭俊英擁有「黃金手機」，內藏不少藝人的聯絡方式，因此被質疑Zico曾看過鄭俊英的性愛影片。（影片截圖）

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另外，TV CHOSUN昨晚報道，與勝利和鄭俊英分屬好友的FTISLAND成員崔鍾訓是互傳性愛影片群組的成員之一，而正在服兵役的CNBLUE成員李宗泫也被網友懷疑在該群組出沒。兩人所屬公司FNC娛樂初時稱未能與兩人取得聯絡，昨晚才發表聲明，表示崔鍾訓和李宗泫與事件無關，崔鍾訓只是協助警方調查，並非案件的嫌疑人和被暗中調查者，而李宗泫雖與鄭俊英從很久以前開始聯絡，但也和今次事件無關，呼籲傳媒不要在進行推測報道。

李宗泫（左）和崔鍾訓均否認與事件有關。（網上圖片）

勝利和鄭俊英先後宣布退出娛樂圈。今日YG娛樂和Make Us娛樂也公布與兩人解約的消息，YG娛樂又就夜店暴力事件開始，接連一連串爭議道歉。YG娛樂亦承認未能徹底管理藝人，承諾會反省和實行改革。

勝利和鄭俊英去年六月一同赴福建拍攝綜藝節目，沒想到未夠一年兩人雙雙退出娛樂圈。（視覺中國）

回顧勝利與鄭俊英拍攝綜藝節目花絮照（視覺中國）

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以下是YG娛樂聲明全文：

您好，我們是YG娛樂。

最近從勝利參與的夜店暴力事件開始，在各種質疑和爭議不斷之下，讓包括粉絲在內的很多人擔心，對此我司表示深表歉意。

12日勝利發表隱退立場後，YG接受勝利的要求，決定終止專屬合約。

YG作為藝人管理公司，我司承認管理不夠徹底，正在深刻反省。

最後，YG確切感受到必須大規模改革公司體制，我司承諾將與所有員工（為改革）全力以赴。