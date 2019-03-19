【歎息橋】拍ViuTV劇難回無綫？　伍詠薇：我覺得唔係咁小器嘅！

伍詠薇（伍姑娘）今日（19日）出席「香港國際影視展」ViuTV新劇《歎息橋》的發佈會。她透露原來是導演找她去做這個角色，而且她指她演的這個角色原來是劇中最難演的角色，她說：「其實成套劇係講啲好『貼地』嘅嘢，每個人生活嘅模式，即係每個人睇每件事嘅角度唔同，個拍攝手法係好得意。」

被問到伍姑娘是否清減不少，她否認，並指她一直是keep住身形，而不是減磅。（右：岑珈其）（陳順禎攝）

伍姑娘現在拍攝了《歎息橋》，被問到將來再回TVB拍劇會否有難度，她表示不認同：「早幾年大家可能緊張啲，但去到依家呢個年頭，呢一、兩年，已經大家都係走來走去，或者去呢個平台拍完，再返去嗰個平台拍，你見到好多，所以我覺得唔係咁小器嘅事，只要個演員啱嗰套戲嘅話，我覺得個監製或者公司會自動搵你。」

伍姑娘指導演大讚她演出跟以往搞笑的形象大不相同，簡直像是一個新的人。（陳順禎攝）

伍姑娘也認為演藝行業現在的機會較以前多，她說：「因為電影業蓬勃返小小，之前就唔夠多電影，做嚟做去都係嗰班，依家就好好多喇，古生（古天樂）上咗台之後，不錯啊！港產片多咗好多機會啦，啲劇本靚咗好多啦，電視劇又多咗，又有網劇。不過無論點都好，點都唔夠八十年代、九十年代最盛放嗰段時間。但係點都好，我哋作為專業、實幹嘅演員，有團火喺度最緊要。」

伍姑娘透露也有在內地拍劇，但在香港近年就較少。（陳順禎攝）