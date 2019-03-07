【圈套】多套偵探韓劇成燒腦神作　側寫師發掘破案關鍵有幾堅？

最近韓國又有兩套被喻為「燒腦神劇」的作品，分別是《圈套》以及《Item》，當中的查案劇情峰迴路轉成為劇迷熱討的話題，尤其由李瑞鎮以及成東鎰主演、剛剛大結局的《圈套》（共7集完），其「局中局中局」的查案過程更叫觀眾拍案叫絕。而且《圈套》以及《Item》兩劇都能夠在ViuTV煲劇台選播，配以高清繁體中文字幕，如此一眾劇迷就不用請教Google大神搜尋質素參差的「網上版」了。

《圈套》的劇情超級燒腦，可謂編劇南相旭的功勞！（網上圖片）

何謂「燒腦神劇」？

其實所謂的「燒腦神劇」，絕大部分都與「查案」有關，就連最近熱播的無綫劇集《福爾摩師奶》都滲入緝兇的劇情，成功令觀眾化身成追尋真相的成員，將懸疑的劇情和線索似有還無的透過螢光幕呈現觀眾眼前，營造一個「齊來估兇手」、「誰是幕後真兇」的氣氛，大大增加觀眾的投入感。而稱得上「神劇」，往往就是基於出乎意料的劇情推進，從主角們緝兇的方向合理地誤導觀眾，再給予一個既出乎意料、又合情合理的結局。而除了《圈套》以及《Item》之外，3年前另一套韓劇《Signal》將韓國懸案搬上螢幕成功牽起話題，而三劇都有一個共通點，正是利用犯罪心理學破案的「側寫師」，推理緝兇媲美預知超能力！

朱智勛最近人氣超高，除了《Item》之後，月前熱播的Netflix劇集《李屍朝鮮（Kingdom）》又是男主角，當然不少得電影《與神同行》的解怨脈。（網上圖片）

+ 2

FBI都有側寫師

無論是《Signal》、《圈套》還是《Item》，三劇中的「側寫師」在案件調查中亦擔當了非常重要的位置，往往能發現警察看不見的「盲點」從而成為破案的關鍵。其實現實中亦有側寫師的存在，連美國聯邦密探（FBI）都設有這個職位，負責利用罪犯心理學去分析和評估未知的罪犯或犯眾對象，其工作稱為「罪犯側寫」。側寫師能夠透過分析「連環罪犯」的行為去推斷罪犯的的性格、特徵、心理狀態甚至情緒，從而縮窄警方的調查範圍。例如1888年英國妓女連環殺手「開膛手傑克」的案件中，亦有側寫師的參與協助分析緝兇。

《Signal》（網上圖片）

側寫師的分析命中率真係低到你唔信

上文之所以用「開膛手傑克」作為例子，其實是想為大家作一個心理準備，因為發生在1881年英國倫敦的「開膛手傑克」案件，要到2014年才透過DNA檢測才能確認真兇的身份（但其成果仍然受到各方面的批評，其DNA的存在有嚴重爭議性）。而事實上，透過罪犯側寫促成罪犯緝捕到案的命中率非常之低，亦有不少科學分析家質疑罪犯側分析的可信程度。舉個例子，1995年，英國倫敦警政署（LONDON: HOME OFFICE POLICE DEPARTMENT）中的Police Research Group曾經就側寫進行研究，發現在184個個案中，罪犯側寫分析促成罪犯緝捕到案的案件只有5宗，約2.7%，而無助案件（not useful）的個案卻有32宗，約為17.4%。

1995年，英國倫敦警政署（LONDON: HOME OFFICE POLICE DEPARTMENT）中的Police Research Group曾經就側寫進行研究。（網上圖片）

其中一個側寫分析內容

一位美國暢銷作家葛拉威爾（Malcolm Timothy Gladwell）在其作品《大開眼界 : 葛拉威爾奇想》中記錄了一宗1984年，FBI為了調查一宗綁虐殺案件的側寫分析，其對犯人的描述是──可能跟美國警方有關的男性、智商在105以上、喜歡自慰、在床上既自私又自大、他開的車還不錯、而且是個及時行樂的人，疑兇跟女性在一起時會不自在、但可能有女性的朋友、他是獨行俠但可以應付社交場合、周遭的人不會忘記他但談不上認識、疑兇可能從未結過婚、也可能已婚或離婚、如果他已婚、太太不是比他小就是比他老、他可能住在租來的房子、可能是下層社會階級、下層中產階級、上層的下層中產階級、也會是廣大的中產階級。」而結果，兇手卻是社區中德高望重的人物，是一位教會的董事會主席，已婚，生了兩個孩子。

當年《Signal》的燒腦估兇手劇情成為討論熱話。（網上圖片）

側寫師的存在意義

其實劇集中的側寫師，或利用心理推測緝兇的人，幾乎都是被編劇神化，又或者是極低命中率2.7%的其中之一。不過側寫師的推測其實並非斷定「真兇」的預言家，某程度上只是輔助、以及將追查的範圍收窄。《圈套》中的側寫師尹瑞英由34歲演員林華映飾演，亦是她首部擔任女主角的劇集，而她亦同是《Signal》中車刑警的妹妹──車秀敏！

原來車秀敏已經34歲了：

（電視畫面）