《東宮》收視力壓同期陸劇！靠呢3招成微博熱話　網民：停不下來

曾在2018年底延播的電視劇《東宮》，在2019年2月14日情人節早上突然宣布開播，消息曝光後即刻在微博洗版！由虐劇之后匪我思存的經典作品《東宮》改編，粉絲都迫不及待來領教虐劇之最的威力，當日曝光的主題曲與插曲視頻，在網路瘋轉、點播量瞬升驚人，強勢輾壓在線熱播劇的鋒芒，首播週進度更讓原著粉流淚稱讚《東宮》越看越有滋味、停不下來！除了虐還有什麼魔力，讓人步步驚心卻又無法自拔呢？!

主演詮釋到位，從甜到虐步步驚心！

「選角」是IP劇的重要環節，電視劇《東宮》的男主角顧小五／李承鄞，由《射鵰英雄傳》的楊康「陳星旭」飾演，女主角啟用范冰冰工作室的新人「彭小苒」飾演；陳星旭的外型擁有李承鄞的皇子貴氣與顧小五的自然灑脫，從真心交往到大婚日的背叛，「溫柔」與「冷漠」的眼神切換到位，讓人驚豔！搭配彭小苒脫俗的氣質與亮麗的顏值，還原了「西州九公主」的形象，與陳星旭CP感十足，同框互動都讓人陶醉！

彭小苒與陳星旭CP感十足。（《東宮》劇照）

電視劇《東宮》以時間順行的方式敘述，不同於小說的倒敘法，劇情從顧小五在西涼初識小楓開始，經過「水中擁吻」、「螢火蟲之吻」、「婚禮」等甜蜜，短短8集就轉虐，明快的節奏把所有「記憶猶新」的甜轉變成痛，是淚腺崩潰的關鍵！婚禮當日李承鄞與小楓同時經歷的快樂、擔憂、無奈、痛苦、仇恨，表情與眼神的轉變都演繹到位，讓觀眾也一步步陷入悲傷的情緒、無可自拔！

拍攝手法唯美，美景讓人陶醉！

電視劇《東宮》開頭就把邊塞美景盡收眼底，開闊的草原連着無際的天空，讓每一次定格都美如畫；除了自然美景，在拍攝的角度上以「逆光」的方式，使遼闊草原帶着一點蒼涼的感覺，增添神秘、唯美的氛圍，因此更有利觀眾醞釀情緒、快速入戲！

《東宮》將邊塞美景盡收眼底。（《東宮》劇照）

淒美的歌曲讓劇情更添滋味

《東宮》首播日曝光的主題曲《初見》在歌詞中提到「傷在心裡節成霜，忘不掉是你的模樣」、「溼眼眶只盼你回望…抓不住伸出的指尖」，道出「跳忘川」劇情，加上悲涼的唱腔與中國古風旋律，催淚指數得到粉絲極高的回應；插曲《愛殤》更是網路盛名已久的虐戀神曲，多年來不斷有粉絲跪求《東宮》收錄，因此一曝光就讓觀眾熱血沸騰，光看MV就大讚《東宮》是誠意十足的製作！

電視劇《東宮》融合愛情與權謀，更有經典台詞「生生世世，我都會永遠忘記你」、「比皇宮更危險的地方是東宮，比皇帝更難當的是太子」深入刻劃愛與權無法兼得的痛，加上唯美的畫面、切中劇情的歌曲與歌詞，讓人不自覺的一步步掉入悲傷的漩渦！跳忘川之後兩人再初見於豊朝皇宮，一波波的甜是醞釀悲傷的前奏，讓觀眾看得又愛又恨又停不住，只能讚嘆「虐劇之最」果然名不虛傳！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》東宮｜彭小苒、陳星旭、魏千翔主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】