【皓鑭傳】公子傒寵愛公主雅受歡迎　戲外更是《延禧》純妃老公

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，話鋒一轉劇情已經轉移來到秦國時期，大家除了關注子楚（茅子俊飾）的發展之外，他的兄長子傒（王雨飾）亦是一大亮點。劇中的子傒霸道蠻橫，看似有負妻子公主雅（海鈴飾），其實他才是對她最好的那一位，只不過不太懂得表白愛意而已，這或許同他是大男人的個性有關。而這種霸道總裁式的寵愛，收穫不少粉絲目前微博追蹤人數超過70萬。事實上戲外的子傒亦是一位好好男人，對妻子兒子亦相當寵愛。

子傒在劇中雖然霸道橫行，但他對公主雅是十分有愛的。（網上圖片）

有睇《皓鑭傳》的觀眾可能第一眼會覺得公子傒是奸人，事實上在爭權奪位上他的確是爾虞我詐，處處為了太子之位而陷害子楚。但撇除這一點他在人夫位置上卻是一位好好男人。他明知道公主雅任性又倔強，但就處處忍讓，令他原本霸道的個性亦善和不少，他雖然少在言語中展示愛的一面，但就在行動上卻展露得無微不至，就好似不惜為她紆尊降貴蹲下來洗腳﹑請趙國的主廚為她做蜜餞﹑為她挽弓射箭，甚至於所有稀世珍寶都可任由她發泄等等，他眼裡對公主雅滿滿都是愛，以致後來他在公主雅的心中佔有一席位，可是二人最終都是陰陽相隔。

公子傒對公主雅處處忍讓。（網上圖片）

公子傒更不惜為公主雅洗腳。（網上圖片）

而在戲外的子傒亦是一位好好男人，36歲的他畢業於中央戲劇學院，自2005年起就一直拍電視劇為主。就在2012年他拍《誓言今生》的時候，就同《延禧攻略》的純妃王媛可因戲生情成為戀人。而對於王媛可的擇偶條件，她喜歡人品好﹑有個性﹑成熟﹑尊重女性﹑善良的男人，當這個人出現的時候她就決定同他一起，而正好王雨就是這種男人。

一表人才彬彬有禮的王雨同王媛可在相處一段時間之後，他們就決定步入婚姻的殿堂，2012年光棍節時，王雨就非常浪漫地在北京的天階巨幕螢光幕中向王媛可求婚「如果2012是世界末日，能牽着你的手將是我最幸福的事！王媛可，嫁給我。」同時亦引來不少市民關注該條信息，更齊齊幫忙加入求婚的行列添，後來女方就在微博答應他的求婚，男方就成功娶得美人歸。

王雨同王媛可在2012年結婚。（網上圖片）

王雨在螢光幕向王媛可求婚，十分有創意同浪漫。（網上圖片）

而在2013年他們更迎來雙胞胎兒子，一個叫「王一模」、「王一樣」，希望他們是一個是模範，一個是榜樣十分有意思。王雨除了工作之外，更是家庭至上不時帶同太太同兒子去旅行，更不停教導兒子要好好孝順媽媽「是她生了你們永遠記住啊」，絕對是一位好好先生同爸爸。

王雨不時教導兒子要好好孝順媽媽。（網上圖片）