【尋秦記】創下無綫三項紀錄　監製莊偉建：我哋有請解放軍幫手

19年前，由古天樂、林峯、宣萱以及郭羨妮等主演的史詩級鉅著劇集《尋秦記》成為香港的經典作品，而之後無綫亦重播過3次之多，更曾於凌晨時段高創9點收視，吸引超過50萬人每晚捱夜追劇！但其實《尋秦記》的經典並非只靠古天樂的幽默、劇情的緊湊灰諧，還有數之不盡的逼真大場面亦令觀眾留下深刻印象！

《尋秦記》首次播時錄得最高35點收視、全劇平均則有33點。（網上圖片）

古天樂曾疲累過度送院治理

當年《尋秦記》的製作非常認真，為締造逼真的場面，劇組走訪多個內地場境拍攝，例如有北京、還有初開幕兩年的橫店影城。《尋秦記》是一套古裝戰爭劇集，演員們經常都要披甲上陣，身體負荷更加沉重，當時的主古天樂最終都不敵體力消耗，在拍攝期間因疲勞過度曾住院7日，又因病菌感染致發40℃高燒。監製莊偉建接受《香港01》記者訪問時謂：「嗰時都真係好辛苦，無記錯起碼拍咗5個月，同埋40集都真係好長。」

莊偉建：「古仔佢做項少龍做得好開心，當然啦！拍得又開心，佢又有得發揮。」（網上圖片）

《尋秦記》創下三項無綫紀錄

其實當年《尋秦記》除了成就了多位紅星以及理想的收視率之外，還創下了3個無綫第一，分別為第一套赴橫店取景、第一套穿越劇、以及動員最多臨時演員的紀錄。當年電影《荊軻刺秦王》拍攝時於橫店修建了占地800畝，建築面積110,000平方米秦王宮，與《尋秦記》的故事背景和場景不謀而合，吸引到監製決定當無綫的先鋒，成為無綫領軍赴橫店拍攝的第一人。

當時林峯登基的一幕就是在這橫店秦王宮拍攝：

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第一套穿越劇

莊偉建說：「當時我係睇到黃易嘅同名小說之後就好想拍成劇集，然後去買咗個版權，咁就拍成咗喇！咁當然啦，好有多嘢都同原著唔同，例如小說入面講述項少龍好風流，呢啲我哋Skip咗，因為知道一定唔出得街，但我哋都加咗好多自己嘅元素落去，例如項少龍點用菱鏡放條彩虹當善柔（滕麗名飾）隻手度呀，項少龍唱《Happy Birthday to You》呀咁。」而莊偉建亦表示當時的製作部戲劇製作總監梁家樹思想很開放，非常支持自己開拍「穿越劇」。

在回到過去之前，項少龍是一名G4特工！（網上圖片）

千軍萬馬原來靠解放軍！

記得當年林峯反呂不偉（郭鋒飾）的一幕，場面聲勢相當浩大，監製莊偉建透露：「我記得當日係林峯第一場拍嘅戲嚟，我哋用咗成千個臨時演員，連嚟探班嘅記者都有3、40人。同而家唔同，當時嘅CG未有咁發達，要做呢啲咁多人嘅場境都要用真人，我記得當時我都仲有請解放軍幫手。」其實除了林峯登基的一幕臨時演員夠多之外，還有不少戰爭和策馬奔騰的場面都需要靠真人真馬，才能成就盛大的場面！

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其他劇照：