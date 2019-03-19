【尋秦記電影版】古天樂親自招兵終於齊人 「難儲過閃卡」

《影視博覽2019》正在舉行，電影公司天下一在發布會上公布多部新作，其中最受關注是《尋秦記》電影版，今日古天樂便帶領一眾演員出席，包括林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒出席，可謂終於齊人，難怪老闆古天樂不禁要講句：「難儲過閃卡！」

《尋秦記》電影版將於今年正式開拍。

能集齊一眾《尋秦記》演員，古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒，非常難得。（梁碧玲攝）

角色同步成長 古天樂：勝在唔使化妝

今次是《尋秦記》電影版第一次以一眾演員陣容登場，亦是首度披露故事大綱。古天樂：「故事會發生在19年後（當年劇集上畫是2000年），秦王都已經統一六國，之後發生甚麼事大家都不知道，有很大創作空間。由於是穿越劇情，所以戲中有不少科幻元素。講19年後的事，最大好處是大家都不用化妝。」

電影將於下半年開拍，古生亦表明劇本已經敲定。（梁碧玲攝）

項少龍個仔會出現

對於劇本，古生非常重視亦一直保密。林峯：「每次跟古生傾個故仔，他都說又改咗，你知唔知？我就不停去了解。」古生透露故事跟電視版是兩個獨立創作，就算演員一樣角色身份都可能有變，唯一肯定跟電視版連接的是項少龍有個仔，至於是否劇中所講的項羽就未能透露。

問到宣萱再次跟古仔合作，對方是否特別溫柔：「廿幾年來佢冇對我溫柔過！」（梁碧玲攝）

對於電影將於今年開拍，宣萱都表示興奮，更向古生提議劇情可以有所改動：「我們相處了19年，講說話應該可以現代一點，不用背古文。」奈何古生連番回答：「唔可以！唔可以！」完全KO了宣萱。

重溫《尋秦記》電視版場面

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《尋秦記》其中一位導演是《明日戰記》的吳炫輝（左一），可見將會有大量特技場面。（梁碧玲攝）

被問到會否為電影開金句唱主題曲，古生斬釘截鐵答：「都話唔會！」（梁碧玲攝）

在《尋秦記》劇集飾演陶總管的歐瑞偉，大批網民都話好想連佢都歸隊。（資料圖片）

至於在《尋秦記》劇集飾演陶總管的歐瑞偉，大批網民都話好想連佢都歸隊。於是《香港01》就代網民追問KC，他說暫時未收到消息，但KC就表示︰「如果有需要，我可以請假去拍呀！」

陶總管在劇中是個忠心耿直，說話正氣的角色，獲網民愛戴。(資料圖片)