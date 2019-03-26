【只為遇見你】幕幕都係激吻戲！　張銘恩連環喪啜文詠珊谷爆收視

內地劇集《只為遇見你》改編自未再的小說《潔身自愛》，電視改編後冠上「甜寵劇」的名字，開播就給觀眾下馬威，由《沙海》張銘恩飾演的男主角于直，各種「撩妹」大招一套套不停歇，次次攻下粉絲芳心，更在湖南衛視首播當日，直播關注度輾壓《都挺好》，點播量破億衝到第一名，新一代的少女收割機隨即誕生！是怎樣的「撩妹神技」讓粉絲與女主一起淪陷呢？

韓劇情節帶入，于直、高潔浪漫定情！

故事開頭男主角于直（張銘恩飾）與女主高潔（文詠珊飾）在東南亞相遇，兩人第一次邂逅就是于直幫高潔擺脫色狼上司周迪的糾纏，兩人更在叢林相遇，于直再次救了落難受傷的高潔，短短兩日間把「英雄救美」的經典橋段用的淋漓盡致！因為高潔高燒不退，于直需要離開她去求援，就在分離的當下，突如其來留下深吻，隨着雙唇的纏綿射入一道炙熱的陽光，畫面太美瞬收萬千少女心！

《只為遇見你》于直、高潔浪漫定情！點圖欣賞更多精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

撩心情話電力十足，深情目光令人中毒！

于直總是在高潔有難的時候現身，紳士的氣質中又帶點壞的人物設定，有一種與生俱來的貴族氣場，強勢俘虜少女心；尤其還有時而挑逗時而深情的目光加持，讓人目不轉睛地陷入，使撩人的情話更有魔力！

《只為遇見你》劇照

「看來我去東南亞，只為遇見你」、「這次我抓住你絕對不會放手」、「我的生活只要有妳，才能圓滿」等情話一出就是擄獲人心的佳句！

《只為遇見你》劇照

「奶霸」風男友，綁鞋帶、着鞋、餵食等貼心舉動暖度爆棚！

「霸道總裁」的男主設定，在最近幾年幾乎席捲甜寵劇，成為愛情劇新指標！《只為遇見你》突破霸道總裁風格，在霸道的同時加上「軟萌」的反差設定，使男主角于直以體貼男僕「綁鞋帶、穿鞋、餵食、撒嬌」為日常，遇大事又變成可以依靠的霸氣男友，可奶可霸的「奶霸」風，再創愛情劇新風格！

于直為高潔綁鞋帶、着鞋、餵食創出「奶霸」風！點圖看更多精彩劇照▼

+ 2

電視劇《只為遇見你》成功的重新塑造「完美情人」的標準，經典橋段、韓劇情節、「奶霸」人設等套路，讓粉絲無可挑剔的零死角男友，更開闊了圈粉範圍；相信後續「戒指夫妻」的同居日常，將成為粉絲瘋狂追劇的動力！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》只為遇見你｜張銘恩、文詠珊主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】