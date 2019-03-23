【BTS香港演唱會】忍唔住跳舞被認錯保安　男粉絲：真係誤會好大

「世界彈」BTS防彈少年團正在香港舉行演唱會《BTS LOVE YOURSELF WORLD TOUR》，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA落力又唱又跳，吸引大量A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）入場支持外，朴寶劍、鄭裕玲和陸永大女Hannah都是座上客。

20日的首場演唱會中，一位男粉絲因開場前，在觀眾席上大跳BTS防彈少年團的舞蹈，在Twitter成為粉絲間的話題。影片中可見，該男粉絲邊跟着音樂跳出組合《NOT TODAY》的舞蹈，更中氣十足唱出歌詞，吸引現場不少粉絲目光，一睇就知是BTS防彈少年團的忠實粉絲。不過由於身穿全黑衣服的男粉絲打扮極似工作人員，因此被不少傳媒誤報為男保安。

一名男粉絲在香港BTS防彈少年團演唱會中跳舞，影片在Twitter被瘋傳。（影片截圖）

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該男粉絲得悉自己被誤認為保安後，在個人Facebook上講到「死啦真係誤會好大呀，我唔係保安人員，我只不過係一個男阿米（A.R.M.Y）」。男粉絲亦有在個人IG上傳瘋傳的跳舞影片，順道解釋當時的情況。他提及當時聽到音樂後，沒有考慮就立即跳舞，除了影片的《NOT TODAY》亦有跳《Spring Day》等歌曲。雖然感謝為他拍下的影片的粉絲，但他澄清自己只是一個喜歡跳舞的粉絲，而不是工作人員或保安。

男粉絲被傳媒誤報為男保安後，在Facebook大叫「真係誤會好大」。（網上截圖）