【多圖】BTS防彈少年團為新碟造勢　拍住Emma Stone登上《SNL》

韓國天團BTS防彈少年團將於4月12日推出新專輯《Map of the Soul: Persona》，今次是BTS防彈少年團繼去年8月發行改版專輯《LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’》之後，相隔7個月再推出新碟，A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）當然引頸以待。今日（14/3）韓國傳媒Dispatch公布BTS防彈少年團的新相片，率先為新專輯造勢，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA穿着便服，散發青春活力，令A.R.M.Y砰然心動。

Dispatch今日公布BTS防彈少年團的近相。（Viu《K1頭條》提供）

最年少成員柾國愈見男人味。（Viu《K1頭條》提供）

V在鏡頭面前賣萌，A.R.M.Y覺得可愛嗎？（Viu《K1頭條》提供）

逐張睇BTS防彈少年團靚相（Viu《K1頭條》提供）

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另外，美國長壽節目《Saturday Night Live》（簡稱《SNL》）也宣布BTS防彈少年團將於當地時間4月13日參演節目，相信BTS防彈少年團將會表演新專輯《Map of the Soul: Persona》的主打歌。值得一提的是，今次不單是BTS防彈少年團首次擔任《SNL》表演嘉賓，當日主持更是憑電影《星聲夢裡人》（La La Land）勇奪奧斯卡金像獎、金球獎、威尼斯影展等電影頒獎禮影后寶座，曾三度主持《SNL》的的愛瑪史東（Emma Stone），A.R.M.Y和觀眾非常關注屆時BTS防彈少年團和愛瑪史東會如何擦出火花。