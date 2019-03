【多圖】BTS防彈少年團為新碟造勢　拍住Emma Stone登上《SNL》

韓國天團BTS防彈少年團將於4月12日推出新專輯《Map of the Soul: Persona》,今次是BTS防彈少年團繼去年8月發行改版專輯《LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’》之後,相隔7個月再推出新碟,A.R.M.Y(BTS防彈少年團粉絲)當然引頸以待。今日(14/3)韓國傳媒Dispatch公布BTS防彈少年團的新相片,率先為新專輯造勢,7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA穿着便服,散發青春活力,令A.R.M.Y砰然心動。