【朴志訓香港見面會】瞓身跳性感舞開場　着浴衣開直播有原因

韓國限定男團Wanna One出身的朴志訓，今天在香港舉行首個粉絲見面會《PARK JIHOON 2019 Asia Fan Meeting in Hong Kong 'FIRST EDITION' 》。作為組合解散後，首位成員來港開見面會，吸引大量香港MAY（朴志訓粉絲）入場支持，見證他轉大人的成長。

朴志訓一開場就大跳性感舞，炒熱現場氣氛。（葉兆康攝）

穿白色開胸恤衫的朴志訓，開場就帶來令粉絲熱血沸騰的《Shape Of You》舞台，在地板上大跳性感舞蹈，現場尖叫聲起落不斷。非常愛錫香港粉絲的朴志訓，特別學習廣東話打招呼說：「大家好，好耐冇見，我係朴志訓。」他更賣口乖，準備了廣東話的流行語「MAY們係我心裏面收藏」，哄現場粉絲開心。朴志訓曾跟隨組合Wanna One來到香港，問到對香港的印象，他形容每次來香港都非常新鮮，亦能嘗試到很多美食。昨天抵港後，朴志訓亦有抽時間出外欣賞香港著名的夜景。

朴志訓分享《Produce 101》時期最喜歡《男子漢》舞台，於是即場換上當時的衣服，小秀一段。（葉兆康攝）

可是不得不提，昨天朴志訓在酒店房間開Vlive，透過直播與粉絲見面，當中身穿的浴袍的他造成話題。朴志訓就話：「昨天為了給粉絲驚喜，特別在洗澡前開直播。」如果粉絲喜歡的話，承諾下次再穿上浴衣直播。朴志訓其後與粉絲進行問答環節，除了擺心心撒嬌難不倒他外，朴志訓更即場跳出圈粉作《男子漢》。其中一條問題問到粉絲最愛的身體部位，現場粉絲即席起哄要偶像露腹肌。十分懂看眼色的朴志訓，立即起身作狀整理衣服，令現場粉絲非常緊張。

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