【勝利醜聞】夜店幕後金主身份曝光　林太太丈夫傳係台灣內閣高官

韓國天團BIGBANG成員勝利有份投資的夜店Burning Sun早前爆出連串醜聞，而他亦因為涉嫌多項罪行包括毒品、性侵疑案、逃稅以及安排性交易等，而要接受當地警方調查，並已宣布退出娛樂圈。勝利曾於訪問中自言自己只是出事夜店的一名股東而已，他也是受害者。據悉，該夜店的幕後金主其實是一位來頭極之猛的台灣女士，有傳她的丈夫更是台灣內閣高官。

勝利話自己都係受害者。(資料圖片)

林太太幕後撐腰 一晚豪花140萬港元

之前已有報道講過勝利的夜店經常會招待一位台灣闊太林太太（韓文直譯：林師母），這位林太太是勝利的朋友，也是多年的合作夥伴，也是該夜店的超級VIP。林太太稱財雄勢大，在韓國亦有樓有生意，又與台灣一眾明星私交甚篤，亦曾以高價競投天后蔡依林於2017年設計的慈善手袋。有消息就指林太太原來更是夜店Burning Sun的金主之一，持有夜店的20%股份。一名不願透露姓名的韓國舉報者聲稱，林太太有錢有名有地位，是位超級大人物，在該夜店內一晚消費可高達2億韓圜（約140萬港元），十分豪氣。林太太的老公在台灣職銜屬總理級別，總理在南韓是政府內閣的最高首長，由於台灣沒有總理，所以估計林太太的老公任職行政內閣高官。

林太太曾以高價競投蔡依林於2017年設計的慈善手袋。i視覺中國)