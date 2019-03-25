【Lovelyz香港演唱會】智秀受傷忍痛表演　約粉絲拎拐杖都要再見

韓國治癒系女團Lovelyz昨天（24日）舉行首個香港演唱會《LOVELYZ CONCERT in HONG KONG - Lovelyz 3 of winter world》，作為是次巡演的第二站。8位成員Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正和叡仁帶來20首歌曲的表演外，又與香港粉絲許下88年之約，不少成員流下眼水，場面非常感人。

Lovelyz昨天帶來多首大熱歌曲如《Destiny》、《Hi~》、《That day》和《Twinkle》等的表演，炒熱現場氣氛。可是成員智秀在《Ah-Choo》即將結束時，意外在台上跌倒，令成員和粉絲都非常擔心。雖然智秀說沒有事，不過清楚見到其後歌曲都要「就住跳」，部分腿部動作無法完成外，MC期間更一度走到後台。可是她一直面帶微笑堅持忍痛完成表演，直至演唱會結束，表現非常專業。最後講感想時，智秀也向粉絲承諾會儘快康復，請大家不要擔心。

Lovelyz爭取時間與台下粉絲互動，走到台前拋出禮物。（梁碧玲攝）

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香港粉絲昨晚亦有為Lovelyz準備驚喜禮物，親自製作影片，約定偶像第88個演唱會也同樣支持到老。見到粉絲的用心，洙正和智秀等人流下感動的淚水，其他成員亦眼泛淚光。叡仁講到：「多謝你地準備短片，我們都會討論50年後都繼續開演唱會，看完今天的影片，我們也相信大家一定會來。」約定粉絲開第100次演唱會時，手持拐杖也要來參與。洙正就話：「雖為我經常哭好像『喊包』一樣，但我只是覺得非常感動。雖然我們住在很遠地方，可是大家仍然守住位置又寫信給我們，所有擔心都是靠大家幫忙消除。」承諾會用努力報答香港粉絲4年來的支持。

意外受傷的智秀，忍痛堅持完成整個演出，非常敬業。（梁碧玲攝）

去年來港開見面會時，身體抱恙的JIN則表示幸好這次身體狀態很好，終於能夠順利完成演出。由於每次完成演出後，JIN講到會覺得十分空虛，所以再一次多謝粉絲令她存在，通過這次巡演亦讓她更感受到，自己是「舞台體質」。而開場就首先落淚的美珠也講到：「剛才唱歌途中想起，我們憑甚麼得到大家的喜愛呢？見到大家笑著聽我們唱歌，感覺到大家真的很愛我們，多謝你們幫我們夢想成真。」

隊長Baby Soul大讚香港粉絲可愛，亦感謝每次大家都非常歡迎她們訪港。（梁碧玲攝）