《東張西望》盛產美女主持　阮嘉敏將成為下個被捧目標？

TVB的資訊性節目《東張西望》除了經常關注社會議題之外，更因為盛產不少靚女主持而引起不少網民關注。已經加入節目2年多的外景記者阮嘉敏（Mandy）憑著甜美樣貌和姣好身材，一直深得不少男網民的擁戴，而近日正在渡假中的她更在IG大方分享多張性感照，引起網民熱烈討論！

阮嘉敏於2016年參選《2016年度香港小姐競選》躋身十強。（資料圖片）

如果並不是《東張西望》的擁躉，可能對Mandy還有些陌生。她在2016年以25歲之齡參選香港小姐，當年更與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後10強止步。雖然最後落敗，不過她在落選之後參加藝員訓練班加入TVB，更在2017年開始擔任《東張西望》的外景主持。

近日正在渡假中的Mandy在IG大方分享多張性感照。（阮嘉敏IG）

除了經常在《東張西望》出鏡露面之外，Mandy近年更有不少幕前機會，除了先後在7套劇集中客串出演過，亦有不少綜藝節目的演出機會，例如在上年的《美女廚房》中擔任其中一位美女學徒之後人氣急升。雖然至今還未有一個代表作，不過從近年漸漸變多的幕前工作上可見，她的可塑性非常高，非常有潛質彈起做新一代花旦！

Mandy加入TVB後火速成為《東張西望》新一代外景主持。（阮嘉敏IG）