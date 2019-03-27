Selina爆新戀情？　一句話形容與張軒睿關係：友達以上，戀人未滿

37歲的Selina任家萱離婚約3年，近日和小11歲的張軒睿在內地綜藝節目《女兒們的戀愛》配對，互動過程既甜蜜又揪心，張軒睿經歷喪親之痛後於上周播出的節目宣布退出，Selina噴淚接受說：

但我覺得沒有關係，至少我認識了一個對的人。

這段發言讓大批網友心疼不已，而在最新1集預告又埋下張軒睿疑似回歸的伏筆，引起觀眾熱議。25日節目公開兩人錄製的「甜蜜的任務」，先前彼此都不隱藏對對方的好感，被要求以一句話形容目前的關係？Selina鬆口表示：

友達以上，戀人未滿。

讓兩人之間的情愫更添曖昧。回想一路的錄影片段，張軒睿提到對平常聊天的時刻印象格外深刻：「我們在車上聊了很多，我會跟她分享很多我的想法，她會鼓勵我，給我肯定，很多時候覺得很感動。」

張軒睿（左）與Selina應粉絲要求合比愛心手勢。（芒果TV截圖）

Selina則很難忘與張軒睿放天燈的過程：「我已經大吼很多聲，但剪出來只有一聲，那個狀態的我是出於害怕，那他非常非常的冷靜，用非常堅定眼神的告訴我說現在放，並沒有跟着我一起慌亂，他用這種態度，會讓我覺得非常有安全感。」

其中有個橋段是兩人與幸運粉絲視訊，被問及為何不像其他女嘉賓一樣有很多男嘉賓，反倒她只有軒睿1個男嘉賓？Selina坦言當自己想換男嘉賓的時候，張軒睿就會出招數讓自己難以拒絕：「我來這個節目沒有想要認識很多男生，希望自己透過這個節目真實去感受跟異性的互動。」

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