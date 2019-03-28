美劇《The Act》首播爛蕃茄即奪90%高分　阿媽借病女騙財不得好死

母愛有多偉大，相信不用多講，但如果母親利用女兒患上多種重病這個藉口去博取同情及騙財，這又是否真正的母愛？當發現自己「患病」多年，背後卻是母親的恐怖騙局，這位女兒最後選擇將母親殺死。這個真實案件，就是新推出的美國犯罪驚悚劇《The Act》的故事，雖然在美國收費視頻網站Hulu上暫時只播出3集，在Rotten Tomatoes已經獲得90%的新鮮度。

身患多病的Gypsy Rose Blanchard從小開始就患有癲癇症、肌肉營養不良症、白血病、半身癱瘓等重病，需要終生坐在輪椅，亦要插胃部餵食管，一直只能靠單親媽媽Dee Dee Blanchard全天候照顧，儘管生活有多困難，Gypsy都盡力去樂觀面對。Dee Dee經常推着女兒到處參與慈善活動，無論在媒體或鄰居眼中，幾乎全美國都認為她們是賺人熱淚的生命鬥士。

直至2015年6月14日，Dee Dee Blanchard被發現陳屍家中，背部被嚴重刺傷致，而女兒卻不知所蹤，這件事令美國陷入恐慌，所有人都擔心病重的Gypsy被綁架。結果出人意表，當警方找到Gypsy的時候，她跟正常人一樣，不單能夠用雙腳走路，更不需要用餵食管進食。原來Gypsy所有的病痛都是母親Dee Dee虛構出來，她根本是一個健康的少女。

「慈母」強迫食藥 女兒「百病纏身」

自Gypsy出生以來，都被Dee Dee強迫食藥、坐輪椅，更被剃光頭髮令她相信自己真的患有白血病，更矇騙女兒的真實年齡、患有睡眠呼吸中止症及對糖份過敏。兩母女花了很多時間看不同的專科醫生，求治Dee Dee口中Gypsy的「百病纏身」，雖然肌肉切片測試結果證實Gypsy根本沒有患所謂的肌肉萎縮症，但Dee Dee仍捏造其他重病，促使女兒接受不必要的治療。

如果Gypsy不依照母親的說話去做，就會被懲罰及虐打，同時因為長期服用多種藥物的關係，引致Gypsy意識模糊、面色蒼白、身體虛弱、牙齒脫落等問題。雖然在這麼多年間有幾位醫生對Gypsy的病情產生懷疑，甚至認為Gypsy根本沒有患病，但Dee Dee每次都會表示病歷全部都毀於2005年颶風Katrina引起的水災，從而博取醫護人員及鄰居的同情。加上被傳媒採訪過後，兩母女在社會得到關注，亦越來越多慈善機構為她們籌款。

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女兒為求生繼續扮病 秘密拍拖籌備殺母大計

當Dee Dee意識到這樣訛稱女兒患病會帶來這麼多好處，就開始謊話連篇。她經常向鄰居及朋友表示已離婚的丈夫Rod對兩母女很差，但事實上Rod每個月都會寄錢給Dee Dee，數目亦不少。他接受訪問時曾經透露過，Gypsy自出生都很健康，雖然有懷疑，但沒有想過前妻因為想留著Gypsy在身邊及騙取金錢，而這樣對待親生女兒。其實在案發前5年左右，Gypsy已經開始知道自己沒有對糖份過敏，亦能正常走路，但因為害怕母親會對自己不利，而繼續裝病。在這段時間，Gypsy在網絡上認識了男友Nicholas Godejohn，並將所有事跟男友和盤托出，兩人秘密交往了近兩年後，便開始計劃殺死Dee Dee，最後在案發當日由Nicholas下手，然後帶Gypsy私奔。

當警方找到Gypsy及男友後，對於事件感到奇怪，並跟民眾表示不是表面上這麼簡單。Dee Dee虐待女兒的真相終於曝光，民眾轉向同情長期受虐的Gypsy。最終Gypsy被控二級謀殺，判處10年徒刑，而其男友被控一級謀殺，判處無期徒刑。經過調查後，有指Dee Dee年輕時曾為選美冠軍，一直都希望獲所有人關注。亦有專家表示Dee Dee很有可能患上「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome），即照顧者故意誇大或揑造受照顧者的生理、心理、行為或精神問題，甚或促成該等問題的心理疾病。

另外，Gypsy在獄中接受傳媒訪問時指，對於一個真正患病的小孩來說，Dee Dee絕對是一個完美的母親。不過對於Dee Dee這樣對待自己，Gypsy直言知道母親欺騙自己，每次看醫生的時候，總希望有醫生能夠看穿母親的謊言，很可惜一直都沒有。當記者問她什麼時候開始想脫離母親的魔掌，Gypsy直言在2011年出席科技大會時，開始反覆思考為何不能像普通人一樣交朋友。最後，談到謀殺案，Gypsy坦承自己的確犯了錯，現已承擔後果：「就算我身處監獄，卻感到比跟母親坐在客廳更加自由。她（母親）叫我如何說謊，但我不想欺騙任何人，我只想做一個誠實的好人。」