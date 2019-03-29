【手臂粗過你大髀】童顏巨肌妹反差太大　冇仔敢埋身公開求認領

大陸瀋陽體育學院有個21歲女大學生陳璐，因為超鍾意健身，身材練到勁壯勁大舊！擁有壯男身材，偏偏個頭係「萌妹童顏」，形成的超巨大「反差萌」就正如佢自稱的「金剛Barbie」一樣。

陳璐雖然生得比較矮細，但係佢每日堅持健身，令佢擁有強壯嘅二頭肌，但條腰部依然Keep住勁幼，令上半身睇落就好似倒三角一樣。陳璐每日直播自己健身影片，蹲舉最重可以舉到成120公斤！不過由於陳璐的「可愛童顏」同身材相比，反差感實在太大，大多數人會叫佢做「金剛Barbie」，而佢每次健身時習慣將頭髮紮成同街霸一樣嘅「春麗頭」，所以亦都有人叫佢做「真人版春麗」。

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其實陳璐同一般女仔一樣，鍾意可愛、粉色系嘅嘢，而且一樣咁恨拍拖。不過可能因為身材關係，始終冇男仔敢同佢交往。屋企除咗佢之外，原來媽媽都係健身達人，爸爸受到影響都跟埋一齊加入健身行列。

其實陳璐同一般女仔一樣，鍾意可愛、粉色系嘅嘢，而且一樣咁恨拍拖。不過可能因為身材關係，始終冇男仔敢同佢交往（金刚小芭比i全网小哪吒微博截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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