【勝利醜聞】自稱受害人開腔　指聊天室內容屬實：金某到處炫耀！

BIGBANG前成員勝利因經營的夜店近日身陷官非，連環爆出性招待、海外賭博、疑似逃稅等爭議，本月11日勝利已經宣布退出演藝圈，而牽涉的藝人包括有歌手鄭俊英、崔鍾訓、龍俊亨、李宗泫等人，而偷拍性愛片的鄭俊英已經即時被捕。「8人聊天室」群組中，已經傳出受害女性逾10人，而昨日（23/3）一位自稱受害人的女網民在論壇發文表示認識「8人聊天室」群組中的所有人，並寫道：「我好奇找了他們流出的對話內容，其中一天剛好跟我被做那件事的日期吻合」。

（網上截圖）

自稱「受害人」指金某到處炫耀

受害人坦言心裏覺得很害怕，在醜聞爆發時沒有特別關注，其後在好奇心驅使下搜尋時發現群組的對話，其中一天的日期剛好與她被「做那件事」為同一天。然後她鼓起勇氣問朋友是否還有跟勝利及其他人保持聯絡，對方才表示夜店總監出身的金某到處向朋友炫耀，指雖然強姦了該受害人，但時間過了都不會被捉到。

雖然疑似受害人出來現身說法對調查有一大進展，但不少網民卻認為她在事件爆發1個多月才於論壇發言，令人懷疑事件的真確性。對此，她表示因為早前因到海外辦事，所以較遲才得悉警方在尋找受害女性，如果對案件有幫助的話，願意接受調查。另外，對於金某以散布性愛片段嫌疑遭拘留，她表示非常不滿，並留言：「要再加上強姦、非法拍攝，這樣我才不會覺得那麼冤枉，不是嗎？」她強調在論壇發文的理由，是想找尋接受警方調查的方法，目前已經將原文刪掉。