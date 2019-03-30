陳奕迅重提當日OU爆發事件：搞到咁尷尬我都唔開心

近日歌手陳奕迅（Eason）正在各大專院校舉行「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」，不過中途卻發生了一件小插曲。在27日第八站於香港公開大學作分享時，陳奕迅怒斥學生不尊重場合。

當時Eason已經示意同學不要在分享會期間玩電話，到了問答環節，頭兩位同學舉手發問時竟提出合照這些滿足私慾的要求，更有同學更只是為了展示過去的合照而舉手，剝削真正想提問同學的機會，到第三位同學問到陳奕迅未來的音樂計劃時，Eason向該名學生道歉，因為他太憤怒而答不了問題。他直言現場很多同學一直玩電話，而沒有專心在分享會上，感到不被尊重，又請無意交流的同學離開。

陳奕迅最近為「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」而各處跑。（EAS Music IG）

到了昨日(29日)Eason到城大舉行分享會的時候，再次提到當日在OU的事件，他指即使現場有人拍片都沒有所謂，只要是投入該件事就可以，如果不喜歡其實真的可以離開，他說：「例如你係自己入嚟聽歌、睇戲，其實有咩用？點解你要喺度呢？好礙眼，如果我見唔到就算囉。其實我諗過好多方法喺台度（解決），例如我都拎手機出嚟，但又怕影響台上面其他人。」

每次分享會完都會大合照，OU嗰日就取消咗。（EAS Music IG）

+ 6 + 5 + 4

Eason亦指有想過有比較不太嚴肅的方式去告訴他們不要玩手機，不過最終也是忍不住，他說：「其實發脾氣唔好受，發脾氣係唔開心，我搞到咁尷尬我都唔開心，影響埋其他人，後尾嗰件事我唔係想教育任何人，我只不過做一個反應，我好少咁㗎，係唔知點解嗰日係咁。」同場的恭碩良也說：「你嗰日唔係嬲，你係替嗰啲真係聽嘅人唔抵。」Eason也同意這個說法。

陳奕迅去到城大再開分享會嘅時候，笑聲就多返好多。

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