被王寶強暗戀十多年？　未婚林志玲發好人卡：很善良，很幽默！

凍齡女神林志玲姐姐今天（31日）來港出席健康品牌活動，志玲姐姐非常親民，主動走向跟粉絲聊天和合照。志玲姐姐在台上大談保養心得：「其實一定要開心快樂，很多人以為這是一種性格和態度，但其實並不是，只要保持每天開心也能保持年輕。」

林志玲最喜歡的迪士尼卡通人物並沒有說是那一個，但說最喜歡的是公主系列。（葉兆康攝）

志玲姐姐早前去了上海迪士尼，更稱之為「最開心的地方」，更笑言這地方是可以幫助到大家：「我覺得其實大家現實生活可能會遇到很大的壓力，有時候要找一個小小的出口，包括最開心的事，然後去放鬆一下。」

志玲姐姐大讚與王寶強合作拍戲很愉快：「他是一個很善良的人，也很幽默。」（葉兆康攝）

早前有傳內地藝人王寶強暗戀志玲姐姐十多年，不過志玲姐姐澄清這不是真相：「我認識他，也有合作過拍戲，不過親愛的朋友，有時候新聞並不是正確，但看看這些新聞，有娛樂性也挺不錯。」

志玲姐姐拍攝內地綜藝節目遭偷拍，志玲姐姐表示有留意：「這件事情提醒我們要常常注意，不會不開心，也是看網絡新聞才知道，但沒有影響心情。」（葉兆康攝）

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