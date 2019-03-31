BTS防彈少年團登美雜誌封面　RM：被稱「21世紀披頭四」感尷尬

「世界彈」BTS防彈少年團早前登上美國雜誌《Entertainment Weekly》（娛樂週刊）封面，因而引起新一波話題。除了拍攝雜誌照外，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA亦有接受訪問，講到組合受到國際性的關注後的感想，其中謙遜的反應獲A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）大讚。

BTS防彈少年團登上今期《Entertainment Weekly》的封面，配合彩色的背景設計，盡顯7位成員私下的少男味。接受雜誌訪問時，BTS防彈少年團除了分享自己喜愛的歌曲電影，又教海外粉絲韓式潮語外，更兩次講到有關內褲的話題。其中被問到台上發生過的尷尬事時，RM就話：「演唱會的話，內褲的顏色非常重要。我們盡量會穿黑色，但有時穿上白或紅色的話，便會發生尷尬的事，透過拉鏈…」話未說完，害羞的RM就以笑完結話題。可見台上台風十足的BTS防彈少年團，私下也只是常互相打鬧的青少年。

當RM提到有關內褲顏色的話題，旁邊的Jimin不禁「Wow」一聲回應。（影片截圖）

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BTS防彈少年團介紹韓式潮語時，J-Hope突然大爆自己正穿着藍色內褲。（影片截圖）

BTS防彈少年團近兩年人氣風靡全球，更被稱為「21世紀披頭四」。可是對於這個讚賞，RM就坦言很尷尬，但不介紹別人稱呼他們男子樂團、男子團體或韓流。訪問中提及BTS防彈少年團，因擁有與其他韓國組合不同的魅力，著重通過歌曲帶出有主題的信息，Suga謙虛地表示要有運氣的幫助。對於上年在各個國際頒獎禮上有好成績，RM就講到：「其實身為一個亞洲組合更困難，這些都是我們的目標，可是這只是目標，我們不想改變自己的身份或真實性，來獲得第一名，就如我們突然唱英語歌曲或改變了其他，就不再是BTS防彈少年團了。」表達出不想與他人比較，但仍會堅守「BTS」的本份去努力。

對於「21世紀披頭四」的美譽，RM直言覺得尷尬，表現謙虛。（影片截圖）

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