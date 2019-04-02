【鐵探】黃啟法上身？　許紹雄演活「老油條」警司三大特徵！

經過一輪古裝及內地劇的洗禮，一眾劇迷終於可以將時空扭回21世紀！由惠英紅、姜皓文、袁偉豪以及蔡思貝等主演的無綫重頭警匪劇《鐵探》於昨日（1/4）首播！一如所料，由袁偉豪飾演的主角尚垶於第一集由頭帶到尾，帶出各個重要人物，例如招喜悅（蔡思貝飾）、萬晞華（惠英紅飾）以及游秉高（姜皓文飾）。除了袁偉豪夠搶鏡之外，其上司，就任高級警司的簡國曙（許紹雄飾）亦令人印象深刻！其實出道近50年的Benz雄演過無數次高級警務人員，當中以電影《暗戰》的黃啟法和《新紥師妹》中的「方中Sir（其實角色名叫鍾樂海）」最為觀眾所認知。黃啟法和鍾樂海有一個共通點，就是兩者都是一位較為「無能」的上司，亦同時因為其「無能」而弄出不少笑話。至於Benz雄今次在《鐵探》中能否打破「無能」傳統，還待觀眾自己去發掘和判斷，不過，他卻將3個作為「老油條」上司的精髓，透過短短幾場戲完美演繹！

電影《暗戰》經典對白：「我係重案組總督察黃啟法！」（《鐵探》電視畫面）

喜分尊卑

現時的香港社會很重視「發聲」，但在資本主義和中國人的傳統觀念底下，即使理想上所有人不分高低，但仍然會有階級上的尊卑之分，尤其規模較大的公司、企業。許紹雄在《鐵探》初期就任高級警司，是袁偉豪的上司。從一登場就表現出他對於階級上的重視，要楊明和袁偉豪明白他是「上司」，要尊重他和聽從他的「命令」。

點擊下圖逐格睇Benz雄如何要下屬識分尊卑：

+ 8 + 7 + 6

明嘲暗諷：

不知為何，每個職場上總會出現一名，甚至多位喜歡明嘲暗諷的上司，而往往都是在「權力」爭持的情況下施展。在《鐵探》第一集尾段，任職西九龍總區副指揮官（約警司）萬晞華的惠英紅召開臨時會識向在鬧市開槍的袁偉豪興師問罪，最後更利用自己的權力將袁偉豪正跟進的案件轉移到由自己處理。此事Benz雄就即時發揮其「單打」攻勢，令惠英紅當眾出醜。

點擊下圖逐格睇Benz雄有幾串：

+ 3 + 2

語言「藝術」

雖然聽落得悲哀，但現實中，即使工作能力再高，不懂說話技巧的話，要升職真的難過登天！袁偉豪在第一集的鬧市槍擊案件受到不少批評，所以警方有責任公開解釋警察的開槍行為，正當袁偉豪在苦勞如何向記者交代事情時，Benz雄就指導他如何將責任變為「應份」，請留意對白。

點擊下圖逐格睇Benz雄的說話技巧：

+ 10 + 9 + 8

《鐵探》一開始就玩倒記敘，在第一集第一幕的法底上有幾個重要人物並無現身，莫非......（電視畫面）

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