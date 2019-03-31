【任噏亂評】《鐵探》唔止重卡士咁簡單　成套劇加埋佢哋先完美

《鐵探》將於4月1日星期一晚上隆重首播，點解隆重？自從上年宣布有紅姐惠英紅同埋黑仔姜皓文有份拍攝之後，已經令唔少觀眾引頸而待，等足一年，劇集終於正式出街，而且都幾肯定呢部劇集唔會令人失望，除咗有龐大卡士支撐，仲有最強後盾。

作為一部與騰訊企鵝影視合拍嘅劇集，資本當然充足，所以先請得起紅姐同黑仔齊齊擔正，外來卡士十足，TVB自己都唔吝惜，袁偉豪、蔡思貝、黃智賢、王君馨、楊明、梁競徽（唯唯）、陳敏之（客串）和洪永城（客串）個個都係一線小生花旦，還有石修、吳廷燁、許紹雄、林利、林偉這幾位又有型又有佬味嘅綠葉演員，真係夠晒睇頭！

《鐵探》真係好疊馬！你睇吓啲演員多到呢。（劇照）

+ 12 + 11 + 10

不過，一部好嘅劇集除咗要有好嘅演員，好嘅劇本亦都相當重要，但係大家唔命擔心，今次TVB絕對係誠意之作！由監製蘇萬聰加上編審朱鏡祺和劉小群聯手創造的故仔絕對係一個保證，有冇人覺得佢哋三個名加埋一齊好熟口面？無錯喇！2014年HKTV大受好評嘅《警界線》就係有佢三個份，其中監製蘇萬聰更加精於創作警匪劇本，做編審時期有《刑事偵緝檔案》四部曲和《潛行狙擊》，而《使徒行者2》和即將開拍的《使徒行者3》都係由佢監製，絕對值得投下信心一票。

蘇萬聰絕對夠晒經驗！（微博圖片）

而編審朱鏡祺和劉小群兩人除了是夫妻關係，前年TVB人人大讚嘅《不懂撒嬌的女人》亦都係佢兩個聯手創作，所以其實今次幕後班底係好值得信賴。

《不懂撒嬌的女人》咁摧淚嘅結局就係佢兩公婆諗出嚟。

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