英國退役軍官體驗行乞60日　揭示「高收入」背後的嘔心真相

近日一間英國公眾電視台「Channel 4」播出了一套名為《60 days on the streets》的紀錄片節目，揭開英國行乞的真面目。節目找來一名前英國陸軍上尉、43歲的探險家Edward Stafford進行了一個為期60日的英國街頭行乞體驗，但結果卻出人意表。

2010年Edward Stafford成為徒步走完整個亞馬遜河的第一人，過程還被拍攝成紀錄片，其事迹還被收錄在《金氏世界紀錄》。（Instagram）

高收入，不捱餓

乞兒給人的印象都是衣衫襤褸、臭氣熏天，整個形象都總離不開「窮」、「餓」二字，但Edward Stafford用行動証明，在英國行乞原來可以收入豐厚！先講食物，原來英國人對「流浪漢」的情況十分關住，對他們亦照顧有加。Edward Stafford表示，他目睹每晚都有26位志願者向流浪漢派發食物，三文治、漢堡不在話下，有些有善心的途人除了施捨金錢之外，還會向他們提供熱食，麵包甚至咖啡，真能稱得上應有盡有，Edward Stafford表示經過60日的體驗，他總共長胖了5KG！而最令人意想不到的，是乞兒的收入非常可觀，Edward Stafford透露，行乞每日能夠賺取的「施捨」能高達100-200英鎊（即1,000-2,000港幣）！Edward Stafford笑言：「還有一名流浪漢曾對斯塔福德說過，假如他一晚沒賺到100英鎊，他就會覺得很失望。」

欣賞吓Edward Stafford被施捨的「盛況」：

Edward Stafford表示很多流浪漢都受「毒品」困擾。（電視畫面）

等價交換？

雖然在英國行乞不愁收入，不愁肚餓，又不用「工作」，但流浪漢們要承受的壓力卻比一般人更多，住宿問題最為嚴重。除了偶爾到親善機構的設施寄宿之外，Edward Stafford大部分時間都是露宿街頭，不過這已屬「小兒科」。在英國行乞雖然有很多善心人施捨，但始終會被警察拘趕；Edward Stafford又指流浪漢的行李袋會被清道夫弄濕，甚至被缺德的人尿在身上或惡意破壞他們的物品。但最難解決的是「洗澡」的問題。雖說廁所無處不在，但要清洗身體，卻不便在洗手盆的地方公然露械。所以Edward Stafford曾經嘗試過在一個目測較「清潔」的馬桶，利用馬桶中的「水」去清潔重要部位……相信這個行為，絕對不是一般人能夠接受得到！

Edward Stafford遇到的各種慘況：

+ 5 + 4 + 3

Edward Stafford用馬桶水洗重要部位：

+ 4 + 3 + 2

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