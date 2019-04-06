【河成雲香港見面會】台上大曬撩妹功力　讚粉絲如天使似足自己

HOTSHOT河成雲昨天（5日）香港舉行首個粉絲見面會《HA SUNG WOON 1st FANMEETING “MY MOMENT”》，成為Wanna One解散後第三位訪港成員。河成雲除了與香港HA:NEUL（河成雲粉絲）近距離見面、分享不少近況，又落力玩遊戲外，亦用心準備多首歌舞表演，與粉絲渡過了難忘的晚上。

河成雲昨天準備多個環節與粉絲互動，面對粉絲的請求，他都樂意完成。由即場翻跳EXO《Love Shot》、行Catwalk到在無音樂的情況下展示Hip Hop舞技，他都一一滿足粉絲的心願。其中「五分鐘挑戰」中，河成雲需要在指定時間內通過分彩虹糖、掉杯和隨機舞蹈等5個關卡。不過玩到瞓哂地又滿頭大汗的河成雲，始終挑戰失敗，直言「好難」的他更需要接受清唱和跳舞的懲罰。於是他應現場粉絲要求清唱I.O.I《DOWNPOUR》，又重現Wanna One《Energetic》的舞步，幸好大家都滿意收貨。

河成雲自言平日吃沙津比較多，即場向台下粉絲推薦香港美食。（葉志明攝）

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見面會下半部分，河成雲一次過帶來《Bird》、《Tell Me I Love You》和《Remember You》等表演。他講到：「我在休息室時想起，原來我也可以來香港開見面會，去其他國家時也一樣，經常思考自己能否做到，很開心得到大家的支持。」雖然河成雲見面會前半段表現害羞，可是來到完結前，他竟主動在台上撩香港粉絲，讚大家唱歌好聽外又講到：「我聽說過HA:NEUL如天使一樣善良，果然不知道你們像誰⋯⋯」暗指粉絲與自己相似。

河成雲為生日的粉絲，在台上唱出生日歌，亦用廣東話說「生日快樂」。（葉志明攝）

最後河成雲分享是次香港見面會的感想，他講到：「比起玩遊戲，其實我更喜歡表演，我之後會努力準備專輯再開演唱會，你們會期待吧？現在只是起點，希望大家期待我之後的表現，不知道大家會有多投入我的懷抱呢？」欣賞完粉絲準備的驚喜影片，他表示覺得大家養得他非常好，讓他成長很多外，他亦承諾會更努力報答粉絲的「養育之恩」。

更喜歡表演的河成雲，答應粉絲下次會來港舉辦演唱會。（葉志明攝）