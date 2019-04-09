【No Sleep No FOMO】金鐘國自爆很怕鬼：不是我能力範圍能控制！

「能力者」金鐘國日前獲邀擔任「黃Viu煲劇平台」不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》香港站嘉賓主持，與新加坡籍型男主持Paul Foster及前韓國組合U-Kiss成員Kevin，展開香港的60小時不眠冒險之旅。

在節目中要完成多個未知的考驗，金鐘國笑言開拍前一度失眠：「開拍前沒有特別準備，只想努力睡多一點，因為來香港拍攝前也忙得不可開交、很疲累，想說開拍前一天好好休息一下，但來到香港心情又很好，沒有想像中容易入睡，內心覺得應該要好好體驗，所以在沒有特別準備的情況下就直接挑戰了。（人生中有試過60小時不睡覺嗎？）好像沒有嘗試過60小時不睡覺，最長試過超過40小時吧？那時候Turbo（金鐘國所屬組合）發表新專輯，當時還為了拍攝MV，試過兩天沒有睡覺。（那是最長的紀錄嗎？）我記憶中這應該是最長的紀錄了！」

香港站將由Paul Foster（左）、金鐘國（中）及前韓國組合U-Kiss成員Kevin（右）共同主持。

金鐘國早前特意秘密快閃來香港拍攝，有眾多綜藝節目拍攝經驗的他坦言，非常好奇外國的真人騷跟韓國的不同之處。對於勇於接受挑戰的金鐘國來說，能夠好好體驗香港正正就是他接拍這個節目的最大原因：「我經常會去海外拍攝，但並沒有機會認真去過每個角落，這次在香港能夠到很多有趣地的好地方體驗，是驅使我接拍的最大理由。」

金鐘國在香港首次試食蛇羹。

一向「天不怕地不怕」的金鐘國，原來與普通人一樣都有弱點：「我常常說我最害怕鬼，去鬼屋並不害怕，因為我知道內裡的鬼是人扮的；但如果是真的鬼，就算我有多大的力氣也贏不過、也無能為力，所以說鬼是我最害怕，最討厭的！（有見過鬼嗎？）沒有見過，但以前曾有過相關經歷 （所以很害怕），因為不是我能力範圍內可以控制得到的事，所以很不喜歡！」

金鐘國雖然拍很多綜藝節目，不過並沒有機會認真去過每個角落。

《No Sleep No FOMO》主持人需於60小時內不眠不休，迎戰多個未知的挑戰。平日視運動為生命，金鐘國可說是韓國娛圈中的健康傳教士，問到他假若60小時不運動，會聯想到甚麼？他即面有難色：「呀，這個嘛⋯⋯（拍拍心口）鬱悶，會感到很鬱悶；第二個是焦躁⋯⋯最後是無力吧。」《No Sleep No FOMO》的創作基礎是「錯失恐懼症」，靈感源自YouTube的旅遊挑戰短片，由主持人Paul Foster帶領嘉賓主持，到訪香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、瑞士和泰國等充滿歡樂和活力的城市，在60小時內不眠不休完成60項精彩刺激的FOMO任務，從而體驗大自然的奧祕、人與人的交流和地道飲食文化等。