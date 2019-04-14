【創造營2019】20歲牛超高大靚仔有實力　網友唔買帳：太自大

由郭富城（Aaron）、蘇有朋、黃立行、胡彥斌擔任導師，迪麗熱巴任發起人的大型選秀節目《創造營2019》正在熱播，當中的不少新秀都備受大眾矚目，在13日晚播出的最新一集中，來自壹心壹加壹的藝人牛超引起網友熱烈討論。

出生於1998年的牛超來自中國湖北，因長相酷似陳妍希老公陳曉，吸引大家不少目光。牛超實力不俗，有8年popping（震感舞）經驗，受到四位導師的青睞，但卻被網友批評自大。

牛超與同公司成員俞彬、余承恩、顧天航、何廖侶勻一齊唱跳《刀馬旦》，幾位成員都獲得在場選手一致讚好，牛超更脫穎而出，solo了一段popping，更獲黃立行提點：「基本的都非常好，我只是覺得你需要一些經驗，popping很多是小細節，可是問題在這麼大的舞台上，你一開始慢的時候，其實你動作太小，會看不出來，其實都看不出來，你只是看起來就是站在那裡。」黃立行的點評可謂一針見血，給予肯定的同時亦提出建議，但牛超只無奈的回答了兩隻字：「好吧。」令氣氛一度尷尬，其他選手都感到驚訝，而觀眾也認為牛超「太自大了吧」。

牛超在solo dance時自信滿滿，在黃立行指出不足之後，完全沒有道謝，被觀眾批「太自大了」。（視頻截圖）

發起人迪麗熱巴稱這是黃立行首次在台上讃人，證明牛超的表現也不俗，更順利進入最TOP的A班，但此時A班名額已滿，經過導師們商量，讓夏之光、王晨藝同牛超battle。

三人的freestyle中，王晨藝是舞蹈老師出身，全程發揮穩定，繼續留在A班；而牛超霸氣十足，心情放鬆，站在舞台中間的他，彷佛用行動告訴大家「這個舞台是我的」，順利進入A班；而夏之光擅長民族舞，這樣的battle形式相對略遜一籌，於是進入了B班。

牛超在battle環節中閉眼不俗，成功晉級A班。（視頻截圖）

左為陳曉，右為牛超，兩人樣貌酷似。（網絡、微博圖片）

牛超在台上一直自信滿滿，但總予人傲氣十足，看不起人的感覺，令不少網友降低對其好感度。更被網友發現他曾經參加過一檔戀愛真人騷節目《真心大冒險》，由歐弟、應采兒做主持，集結5男5女製造甜蜜約會，明星觀察員從觀眾視覺解讀這場真心冒險，為青年提供初戀啟示，警示戀愛陷阱，歷練人生。節目中，牛超同時與兩位女嘉賓曖昧，左右搖擺不定，在最終的表白環節中，兩位女嘉賓都講出一番肺腑之言，當面向牛超表白，但牛超以沒做好準備直接拒絕了兩位。

牛超去年在《真心大冒險》中拒絕兩位女生的告白，令兩位女生都很傷心。（視頻截圖）

當中一位女生當場灑淚，這一幕「惹怒」應采兒，因為之前在節目中這位女生與牛超之間有一段所謂的小小感情，但牛超任由她在現場哭得這麼傷心，根本就是不喜歡，直言牛超「無擔當，太假了」，這種做法很過分，歐弟也說「比隱藏真心的人還糟糕」。而應采兒還曾在指出牛超不是省油的燈，在所有男嘉賓中藏得最深。

牛超在節目中的行為令應采兒同歐弟不滿。（視頻截圖）

不過，牛超去年參加這個節目，今年便入《創造營2019》，期間在壹心壹加壹練習了8個月，有網友認為，當初牛超參加戀愛真人騷可能是為增加曝光度，為今年的選秀做鋪墊，並非真心參與。