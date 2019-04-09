蔡少芬曾極力反對洪欣與張丹峰拍拖　網民：看人眼光實在太準！

與洪欣結婚10年的內地男星老公張丹峰去年被爆背妻偷食女經理人畢瀅，昨日再次被內地傳媒斷正，二人在酒店密會3個鐘，渣男形象終於浮出水面。不過，其實洪欣的好姊妹蔡少芬早就告誡過她要小心。

張丹峰（左三）被爆與其女經理人畢瀅（左一）有婚外情。（網上圖片）

老公張丹峰疑出軌經理人 48歲洪欣貼16字：我太笨了

【馬蓉翻版】洪欣37歲老公疑出軌經理人 網民搵出證據指舉動親密

有網友翻出洪欣夫婦於2013年做內地清淡節目《非常靜距離》嘉賓時的片段，當時洪欣大爆好友蔡少芬曾於二人拍拖時大力反對：「她（蔡少芬）剛開始看到他（張丹峰）的照片，第一個反應就是，不行，壞壞的，不要理他！」主持人李靜更直指張丹峰眼睛看上去很花心，洪欣笑說這正正就是蔡少芬反對她跟張丹峰拍拖的最大原因。

蔡少芬以前已經跟洪欣說覺得張丹峰壞壞的。（影片截圖）

蔡少芬多年前已大力反對二人拍拖。（蔡少芬微博）

張丹峰在節目中表示，第一次與蔡少芬、陳法蓉和陳慧珊見面時被訓話過：「就是說你要真想跟她談戀愛，你要對她好啊，你不能對她不好啊，我肯定我們沒有一個人能放過你！」雖然當時張丹峰笑笑口提起這件事，誰料到這件事竟然成真。網民紛紛對蔡少芬的神預言表示驚訝，大讚她看人的眼光實在太準，亦有人紛紛湧上蔡少芬微博留言：「你的好姊妹被欺負了」、「預言家」、「好好安慰洪欣吧」。

張丹峰表示曾被洪欣姊妹們要脅。（影片截圖）

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