【No Sleep No FOMO】金鐘國特別加盟香港篇　競技賽竟難倒能力者

黃Viu煲劇平台首個自家製不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》正在熱播中，新加坡型男主持Paul Foster每一集都會帶不同星級嘉賓飛到不同國家展開冒險旅程，而最新一集終於來到香港，除了有前韓團U-Kiss成員Kevin Woo做嘉賓之外，Kevin更特別邀請到韓國男歌手兼人氣節目《Running Man》成員金鐘國做特別嘉賓，驚喜現身香港10小時。不過，Kevin以為有「能力者」幫手做任務一定贏，但想不到原來老虎都有輸的一天！

人氣節目《Running Man》成員金鐘國做特別嘉賓驚喜現身香港10小時。

金鐘國在韓國拍過不少綜藝節目，其中以《Running Man》最為人熟悉，他經常在節目贏到開巷，因此得到「能力者」、「老虎」和「國教練」等稱號。在《No Sleep No FOMO》第五集，他便要與Paul和Kevin三人前往香港一個兒童競技場鬥快完成障礙賽，運動神經相當發達的金鐘國竟然被考起，實力嚴重跌watt，更由頭輸到尾！全因場內設施皆為細細粒的小朋友而設，而金鐘國全身肌肉馬上成為缺點，令他瘋狂跌倒，非常狼狽。不過，勝負欲爆棚的金鐘國當然不會放棄，即使知道自己包尾仍然努力完成，更玩到襪子都穿窿，甚至比Paul和Kevin花多足足一倍時間才完成。

想不到全能的金鐘國竟然在香港競技賽場上被擊倒！（影片截圖）

除了比併體力外，Paul、Kevin和金鐘國亦相當貼地，到位於鰂魚涌的打卡勝地益昌大廈影相打卡，1995年以團體Turbo出道的金鐘國更親自教路在怪獸大廈前擺出90年代的old school甫士，他笑言：「好開心，往事重現，感覺好似回到過去一樣！」亦去了位於中環的半山扶手電梯，更試食充滿香港地道風味的蛇羮。Kevin看到會動來動去的活蛇後，馬上害怕大叫，而天不怕地不怕的金鐘國依然處變不驚，更大讚蛇羮好好食，味道與雞肉很相似！

Paul、Kevin和金鐘國應粉絲要求去了鰂魚涌益昌大廈打卡，更大擺old school甫士。（影片截圖）

雖然金鐘國今次只在香港快閃拍攝10小時，但無論他去到邊都非常受歡迎，Paul更笑說和他一起要花更長的時間：「因為總被粉絲攔住！」除了與金鐘國完成多項任務外，Paul和Kevin在本集亦走遍全港九新界多個名勝地標，包括天壇大佛、太子花墟及深水埗黃金商場等，更試食多款香港地道小食，體驗港人飲食文化。

有「健康傳教士」之稱的金鐘國稱蛇羹的味道好像他最愛的雞肉。

《No Sleep No FOMO》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，並於每周五晚上八時播出最新一集。本周五將播出由香港歌手兼網路紅人譚杏藍做嘉賓的峇里篇，香港觀眾可到Viu.com或下載Viu應用程式免費觀看。