【任噏亂評】「安心事件」72小時後　香港人該要做的事

許志安黃心穎偷食事件已經發生了超過三日，兩位當事人率先以不同聲明發表道歉聲明，而兩位當事人的老婆鄭秀文和男朋友馬國明亦在其後回應事件，整件事其實已經暫時告一段落。事情發生後，立即引爆整個香港的輿論風氣，過去三天網上無間斷討論這件事的起末，彷彿香港每個人只留意他們的進展。既然事情已經發生，甚至發酵了一段時間，是不是應該想想如何解決這件事？

許志安與黃心穎日前被爆在車廂內偷食，安仔在16日開記者會公開道歉。（資料圖片）

這件事發生之後，除了香港人熱烈討論外，亦有人如局外人般指責香港只有娛樂新聞嗎？為什麼一件娛樂圈的事情可以令港人如此瘋狂？其實，的而且確只是花邊新聞一則，但卻圍繞四位香港有高知名度的藝人，而且還是「偷食」這種關乎道德的事，如此貼身又如此震撼，難怪香港人對此事的關注度高於一切。但，在事件發生已經逾72小時，還值得繼續下去嗎？

黃心穎亦透過Instagram和樂易玲的口中交代事件。(IG圖片)

兩位偷食的當事人之錯已不需再討論，他們兩人亦已經先後認錯，而兩位的另一伴亦拋出一個這刻選擇原諒的說法，嚴格來說他們需要交代的人早已交代好了，而為了公眾的求知慾，他們放下傷痛再出來交代事件，亦是作為藝人對公眾一種責任。兩位偷食事主就算了，他們做出這樣的事自然要站出來承擔，但另外兩位呢？他們在事件中已經相當受害，還要站出去為了大眾一己私慾而再挖深一下自己的傷口，去到這個地步，夠了吧？

馬國明與女友黃心穎拍拖兩年，日前黃心穎被爆出於的士車廂偷食「人夫」許志安後被全城追撃，身為受害人的馬國明仍開腔維護黃心穎。（資料圖片）

香港人同情馬國明和鄭秀文，卻另一方面仍在不停討論這件事，網上依然充斥這些言論，其實才是對他們最大的傷害。現在，大眾可以做的事，就是馬上收口，沒有必要再討論，幫助他們盡快走出傷痛，要討論、要食花生，這三天的時間也夠了，何不給他們多點空間？網上一直討論，他們自然選擇逃避，甚至連上街的勇氣也欠缺，無論是受害人抑或偷食主角都成為了行人眼睛的集中點，這樣好嗎？對一個受害人公平嗎？

鄭秀文亦於Instagram上發文表示選擇原諒。（IG圖片）

這件事是有關注的地方，但三天了，公眾需要知的事也已經足夠了，何不停一停，讓他們各自有空間處理本應就是他們的私人事。