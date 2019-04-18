黃心穎許志安衝出國際！　《華盛頓郵報》報道安仔背鄭秀文偷食

許志安和黃心穎在車廂中激吻片段轟動全城，除了引起網友激烈討論，亦使傳媒連日報道相關新聞，不單止是香港的報紙、雜誌，就連外國傳媒亦報道事件。曾領導美國傳媒報道「水門事件」（Watergate Scandal）的《華盛頓郵報》（The Washington Post）在香港時間昨日（17/4）都有報道「安心偷食」事件，更以《許志安被的士車Cam拍到不忠行為後道歉》（Andy Hui apologizes after taxi camera captures infidelity）為題，向美加地區的讀者講述事實經過。

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黃心穎和許志安最近被爆有不尋常關係。（Instagram）

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《華盛頓郵報》指許志安「逢場作戲」

《華盛頓郵報》除了講述事件起因、相關人物以及他們之間的關係外，更講述事件背後牽涉的社會議題──私隱權議題，報道指事件令公眾再次討論的士、電召車司機是否必須通知乘客車廂安裝錄影裝置。最值得留意是，報道裏面指許志安是「明顯逢場作戲」（Apparent dalliance），但本港不少報道以及坊間言論都指許志安和黃心穎已經「暗交」兩年。

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新加坡傳媒稱黃心穎為「Starlet」

其實除了美國傳媒，其他國家、地區的傳媒都有報道「安心偷食」事件。除了與香港鄰近的中國內地、台灣，比較遠的新加坡、馬來西亞和越南傳媒都有報道許志安和黃心穎出軌一事，其中新加坡的CNA便將黃心穎形容作「Starlet」。

報道標題中的「TVB starlet」是指黃心穎。（CNA）

Starlet = 奀星？

「Starlet」即是甚麼？「Star」好明顯是指明星，而「-let」這個後綴（Suffix）是指它比起正常的細小，所以「Starlet」這個詞語不難令香港人聯想到一個經常在娛樂新聞中見到的字眼──「奀星」。不過，根據《牛津詞典》英文版的解釋，「Starlet」是指「A young actress with aspirations to become a star」（有志成為明星的女演員），而《劍橋詞典》則指字眼解作「A young female actor who hopes to be or is thought likely to be famous in the future」（希望在未來成名的女演員），與大家認知的「奀星」有所偏差，可能譯作「小花」、「姐仔」比較貼切。

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