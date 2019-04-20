【黃心穎許志安】《婚內情》勁應景　大量金句呼應「安心偷食」

由陳錦鴻、鄧萃雯主演的ViuTV新劇《婚內情》將於4月29日首播，日前ViuTV便公開了一段兩分鐘多的預告片，片中兩位主角便向觀眾簡述人物關係、性格，片尾更有寫上「一段婚姻怎會只得兩個人」的字卡，令網友聯想到最近爆出，使鄭秀文和許志安婚姻受考驗的「安心偷食」事件，更有不少人留言：「真係咁啱得咁橋」、「如果唔係一早宣傳，仲以為主角係安心」，大讚ViuTV今次識掌握Timing（時機）。

ViuTV新劇《婚內情》由陳錦鴻、鄧萃雯、廖碧兒、林德信和談善言主演，將於4月29日在99台隆重首播。（海報）

劇集《婚內情》講述都市男女間錯綜複雜的感情關係，當中以鄧萃雯批准老公陳錦鴻包養小三最令觀眾吸引，陳錦鴻不單止與廖碧兒有感情線，更明食新晉演員談善言飾演的畫家，而鄧萃雯亦不遑多讓，在戲中偷食型男林德信。陳錦鴻在預告片中便以金句大談作家角色孫逸的扭曲想法：「外遇……我唔會叫做外遇，我會叫做一種婚姻之外的感情生活。你會話『你都結咗婚，你都有愛情』，但結婚嘅愛情……係感情唔係愛情。」

雖然陳錦鴻在戲裏是花心男，擁有「婚姻以外的感情生活」，但現實生活的他卻是一等一的顧家好男人。（預告畫面）

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