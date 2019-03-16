【3日2夜】43吋胸肌鄭衍峰勁受男粉絲歡迎：IG粉絲有7成人都係仔

《3日2夜》由一男一女鄭衍峰（Leonard）、蘇可欣（Eunice）兩主持搭配，其實都幾特別。（受訪者提供）

《3日2夜》今日（3月16日）一集依舊由鄭衍峰（Leonard）以及蘇可欣（Eunice）做主持介紹泰山清邁的旅遊景點。今晚集數兩位主持還會試玩當地的激流划艇，而女主持Eunice更會以比堅尼上陣（雖然Eunice表示泳衣外會穿救生衣），十分之具有觀看性，不少網民亦都表示十分期待。男主持鄭衍峰接受《香港01》訪問時說：「雖然公司只係預早兩三星期通知我要拍《3日2夜》，唔係好夠時間操Fit，但係我一聽到有激流，我都知要除衫㗎啦，所以我都有做定（Gym）先。」

鄭衍峰表示自己胸肌有43吋，原因是：「2年前度係42吋，而家已經Feel到啲衫緊過以前，所有應該多咗1，2吋。」（受訪者提供）

2年就是鄭衍峰與鄺潔楹（Judy）拍攝《3日2夜》的時候：

其實自17年與鄺潔楹（Judy）拍攝《3日2夜》以來，鄭衍峰一直都受到不少男性粉絲注意。他說：「其實我不嬲都知自己受男仔歡迎，IG粉絲人數有差唔到7成都仔嚟。上一集播咗之後，仲突然多咗兩百人Follow我IG，入面差唔多有70人都係仔，哈哈。」IG內的男粉絲平常會否留言交流？你回答說：「都有嘅，不過佢哋就唔會太過進取，佢哋都係想同我傾下計咁啫。」

2017年拍《3日2夜》的時候，鄭衍峰還提早2個月修身做準備。（受訪者提供）

操得咁Fit，唔怪得男女粉絲都鍾意啦。（受訪者提供）

鄭衍峰續說：「佢哋都會IG Direct我話：『我好鍾意睇你節目㗎。』會含蓄少少。我收到Message之後亦都會覆返佢哋：『多謝支持 ，我會繼續努力。』其實我都含蓄，哈哈哈。」他又說，無論男粉絲又或女粉絲，都會一視同仁。「無所謂㗎，男又好女又好，觀眾睇完肯畀意見都係好嘅，因為男女睇法唔一樣嘛。男女粉絲我都歡迎，一樣可以IG留言或者Message我畀意見㗎。」



關於「43吋胸肌是如何鍊成的」，他解釋說：「好多人都有問我點樣可以胸肌發達啲，其實唔係我做Gym特別針對個胸肌，而係我天生胸骨生得突出，唔做嘅時候都突咗出嚟，會變『肥仔波』，所以（個胸肌）操少少已經會好漲。」

TVB大隻仔入面，鄭衍峰都算Keep得好好：