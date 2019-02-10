【後生仔傾吓偈】麥明詩自爆前男友出軌　苦笑避談「嗰一刻反應」

麥明詩唔小心口快快講咗自己個親身經曆出嚟。（截圖）

《後生仔傾吓偈》在農曆年初四（2月8日）一集就以「愛情拖延症」為主題，討論男女之間，輕視約定、答應過的卻遲遲的不做的各種事情。節目中，各人都說出了自己一些戀愛事大學生KOL Kosa就表示，最近才終於一嘗與男朋友一同旅行的滋味，6號（陸浩明）聽畢後嘲笑她說：「你都O11定O12，即係你連長洲都未去過？」馮盈盈（FYY）也分享說，與男朋友「寶寶」第一次旅行是以「吵架」開始的。不過，還是不及麥明詩的親身經歷...應該說，是麥明詩（Louisa Mak）的「好友」的親身經歷這麼精彩。

講到一半，麥明詩就改口話係「好朋友」的經歷。（截圖）

事緣節目討論到「男友會在甚麼情況之下，輕易許下承諾」，6號拋出問題之外，麥明詩就馬上接著說：「我試過同對方有過呢啲爭執，咁佢出軌喎，跟住呢..」6號聽到這裡就馬上幫麥明詩打圓場：「係咪係親身經歷嚟㗎？你朋友嚟嘅，係咪？」她即馬上「更正」，笑著說：「係吖，我都冇講邊個。」接著她就猶如親歷其景一樣，說出事情的始末。「佢出軌，咁梗係好嬲啦，係咪先？但係佢嗰一刻話：『我應承唔到你，我唔再出軌。』」之後6號更「補多一腳」說：「我欣賞佢夠坦白！」

+ 12 + 11 + 10

最後，麥明詩更轉述「她的朋友的男朋友」所言：「我唔敢作出呢個（唔再偷食）嘅承諾，所以都係算啦。我都係太細個，一時三刻係改唔到。」6號追問：「咁你，唔係，你朋友嗰一刻嘅反應係點？」麥明詩回答說：「都係唔好講啦。」馮盈盈再追問：「朋友之嘛，你咁傷心咁感觸做咩啫？」麥明詩解釋說：「睇住佢咁喊法，我喺側邊都感同身受。」繼上集自白自己多年感情一面空白之後，今次又重提「朋友的男朋友的偷食事件」，真的是往事不堪回首。



不知道麥明詩這位「好朋友的男朋友」的真身是誰呢？不知道是否姓「林」呢？