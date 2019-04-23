【多圖】TWICE僅花3小時超越BTS　子瑜片場陪狗仔玩超有愛心

韓國人氣女團TWICE，昨天（22日）帶着新歌《FANCY》回歸樂壇，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛轉大人，向粉絲展現出成熟的一面，獲得不少好評。而成績驚人的TWICE，更只用了短短三小時就奪得韓國6大音源榜的第一位，以高速超越BTS防彈少年團等強敵。

昨天TWICE在Showcase時，被問到是次回歸的目標，當時志效就回答過：「雖然這次有很多優秀的前輩，可是只是短短一小時的第一名也想獲得。」表演出謙虛的心。面對音源勁敵BTS防彈少年團、BLACKPINK和臉紅思春期等，在同一時段打歌回歸，成績向來驕人的TWICE也未敢抱太大期望。可是昨天新歌《FANCY》一推出後，粉絲只花了短短三小時，就成功令TWICE衝上Genie和Soribada等6大音源榜第一位，以及Melon榜的第二位，成績非常驚人。

TWICE只花了短短三小時就衝上第一位，實在是非常謙虛。（網上圖片）

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除了韓國音源榜外，《FANCY》也成功登上泰國、德國和新加坡等25個國家的iTunes專輯排行榜榜首，又一次見證TWICE國際性的高人氣。為了回饋粉絲落力為TWICE衝音源，官方今天就公開9位成員拍攝專輯封面的幕後花絮。9人的外貌一如既往賞心悅目時，更可見到成員間有趣的互動。非常喜歡小動物的子瑜，更與拍攝場地的小狗玩得不亦樂乎，可愛的模樣就連工作人員也忍不住說：「到底誰才是小狗呢？」

子瑜即使準備收工都仍在陪小狗玩，簡直就愛心爆棚。（網上圖片）