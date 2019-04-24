大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》正在熱播，當中最令觀眾注目的一對組合就一定非任家萱（Selina）及張軒睿莫屬，隨著節目迎來尾聲，他們亦必須作出是否真正戀愛的決定。外界都看好的這段戀情，中間也經歷過對這段感情糾結、有過各自的疑慮，包括男女方在經濟上的懸殊，但張軒睿的回答卻令人稱讚：「我現在的能力不足於你，並不代表我以後追不上你，這個我很相信我自己！」顯示對這段關係的重視。

不少網友一直都盼望二人的愛情能修成正果。（網絡圖片）

在今日（24日）播出的最新一集節目中，張軒睿一個人堅定地撐著傘、站在雨中等待Selina的到來，又深信地安慰自己說：「她只是遲到了，我會在這邊等一下。」時間流逝了30分鐘，Selina呼喊著張軒睿的名字，並從遠處跑來，張軒睿才露出安心的笑容，二人相視而笑讓觀眾隔著屏幕都感受到滿滿的幸福感。

點擊圖輯看二人甜蜜表白進程～

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張軒睿特意穿了正式的西裝前來告白、又準備了花束，他鼓起勇氣向Selina提問：「妳既然來了，代表妳願意跟我交往嗎？」Selina害羞點點了頭回答：「嗯。」當背景音樂響起《A Thousand Year》，二人之間洋溢著粉紅泡泡，Selina亦坦誠地說：「這一次想要為了自己勇敢！」再次勇敢面對愛情的模樣，令不少觀眾皆為他們的愛情應援。離場的時候，張軒睿小心地提出：「我可以牽你的手嗎？」Selina亦大方伸出手，讓觀眾都露出會心微笑。

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Selina微博放閃：謝謝你出現在我的生命！

在節目播出後，Selina在微博發文，又附上9張二人約會的照片：「這真的是一段浪漫的旅程，謝謝你精心安排的每一次約會，謝謝你總是把我的感受放在第一位，謝謝你記得我喜歡吃的食物，謝謝你再願意陪我把各種食物塞在門牙上，謝謝你帶我去你的秘密基地，謝謝你每次吃飯陪我喝發酵葡萄汁，謝謝你對我敞開心扉天南地北地聊天，謝謝你當我問你我今天是不是很腫，你都說不會啊我覺得很好看，謝謝你幫我找到浪漫的自己，謝謝你讓我喜歡現在的自己，謝謝你出現在我的生命，謝謝你，張軒睿。」

張軒睿也隨即轉發Selina的發文：「這一段旅程，這一段經歷都太過曲折，周遭發生的種種，甚至不敢想像。但慶幸的是，旅程是在對的時間，只要妳開心，一切都值得！！！！！然後，不客氣任家萱。」Selina的好姊妹Hebe亦有留言：「多麼希望這旅程不要結束，多麼希望你們不僅只於感謝彼此，多希望我能恭喜你們啊！啊啊啊啊啊啊~我入戲太深了！」