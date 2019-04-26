為音樂會做民意調查　周柏豪不抗拒騷肌：好積極咁訓練自己

周柏豪（Pakho）出席時尚品牌活動，30度高溫卻見柏豪穿著大衣進場，皆因是日的主題為初秋男裝：「其實都習慣，因為做藝人要習慣冬天著夏天衫，夏天就著冬天衫，我最怕反而係夏天著冬天衫，即係而家，好彩係有冷氣嘅地方。」柏豪又分享之前拍劇的時候有不少這種經驗：「之前做樂少鋒咪係夏天著皮褸，幸好唔需要拍嘅時候可以即刻除返。」

無論是演唱會、出席活動或是自己的服裝品牌的服裝柏豪都會提出自己的意見，高興的是現在工作中穿的衣服都是自己喜歡的。（梁碧玲攝）

周柏豪將於6月9日舉行《MAKING OF...PAKHO》音樂會，他又提到這一次會比較特別：「一直同場館嗰到研究近可唔可以做到啲特別啲嘅嘢，因為過往紅館會有佢嘅規則，今次喺灣仔開就希望做到啲紅館做唔到嘅嘢，睇下可唔可以發生到，相信同觀眾係幾好玩。」看來歌迷朋友有福了，柏豪又說：「距離又近咗，又多啲互動，我自己都幾期待。」

柏豪又尊重歌迷的意見：「我相信大家有好多歌都好想聽，Hit嘅歌又好、小品嘅歌都好；所以開始做民意調查，今日開始問歌迷想聽咩歌。」（梁碧玲攝）

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當記者問到會否在是次音樂會展示肌肉時，柏豪就笑說：「都會啊，頸部肌肉。」但原來也不是沒有機會：「未知，但我而家都好積極咁訓練自己，因為五月底有個運動廣告要拍，所以每一日都做運動。」問到保持良好身型的貼士，柏豪說：「戒口、多飲水、唔好食垃圾食物、少啲油鹽糖、作息定時⋯⋯」至於餐單方面：「主要食蔬菜同雞肉多，我自己唔食牛、羊、鵝、鴨、魚翅，其實我仲有好多嘢都唔食。」他又續言：「戒口都係幾辛苦嘅一件事，但都要習慣，因為做呢行自己貪靚，亦都有咁嘅需要，自己想做嘅嘢都盡量做到！」