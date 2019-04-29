【生前約死後】馬浚偉顧美華再續母子情　余香凝加盟合拍電影版

由馬浚偉（馬仔）自編、自導、自演的首部電影《生前約死後》日前進行首次演員圍讀，準備於5月6日正式投入拍攝。由籌備到拍攝屈指一算已有五年時間，期間先於去年公演11場同名舞台劇並全數爆滿，獲行內外一致讚賞，更加強馬仔拍攝電影的信心。

改編自同名舞台劇的電影《生前約死後》一眾演員日前進行首次圍讀。

電影版除了有幾位舞台劇演員再次參與演出，亦加入了一些新演員，包括樣子甜美、形象健康的大勢演員余香凝，還有充滿陽光氣息的新秀黃定謙。馬仔坦言，在芸芸女演員中挑選余香凝，是因為很欣賞她的條件和實力。余香凝笑言能在同期女星中脫頴而出非常幸運：「能夠拍馬生的電影，真的很有意義，部戲本身涉及親情友情，令人窩心感動，人生有所啓發而改變。遺憾錯過了舞台劇，幸好我的角色是新加入的，有很大的發揮空間，馬生身兼多職，雖說以前不認識他，接觸後真切感受到他的熱誠和認真，更因為他是演員出身，非常體貼照顧我們這些新仔，一定要讓我們演得熨貼舒服，這樣的老闆實在難得。」

電影版將加入多位新演員，包括包括樣子甜美、形象健康的大勢女演員余香凝。

至於女主角，由始至終仍然是顧美華，與馬仔再續母子情：「有過上次演舞台劇經歷，今回拍電影有重溫的感覺，對我而言，拍電影會輕鬆很多，今次拍電影多了些角色，大部份是我不認識的新人，他們很青春活力，我幾喜歡余香凝這個無添加的靚女。」

劇本出自馬仔本人的親身經歷，探討親情、生死、情緒健康等，將舞台演出時感動萬千觀眾的場面再次於電影重現：「我手寫我心肯定更有感情，好開心有一位資深編劇林少枝幫手，豐富畫面情節，我們合作很久也很有默契。」另外，馬仔要同時兼顧台前幕後多重身分，他笑言很大挑戰：「沒有壓力是假的，但我的壓力是正面的，不會有負能量，無論怎樣都會繼續走我的舞台路、電影路以及其他不同工作，請大家放心，我會不斷努力，搞創作是我的理想我的工作，手頭已有多個劇本在斟酌中，希望大家支持我，更要支持本土創作支持香港電影衝世界。」

由舞台劇到電影，唯一不變的是女主角始終是顧美華。

電影預計於11月在香港上映，並由Golden Scene公司作全球發行，拓展世界市場，參與中外各地影展，馬仔更笑言盼能在國際影展上參賽角逐獎項。