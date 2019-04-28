「逆轉行」NU' EST再創新紀錄！出道曲《FACE》MV觀看次數破億

韓國男團NU’EST一向被視為「逆轉行」的代表人物，因於2017年參加選秀節目《Produce 101》後人氣由谷底絕地反彈而成為KPOP其中一個傳奇。在出道7年後的今日（28日），他們的出道曲MV《FACE》在YouTube觀看次數大破1億大關！

NU' EST出道7年，出道曲《FACE》在YouTube的觀看次數終於大破1億大關。（YouTube截圖）

NU' EST於2012年以《FACE》一曲出道，推出當時大獲好評，曾被外界視為相當有潛力成為一線男團的團體，而《FACE》的MV更成為韓國男團出道曲於YouTube最高觀看次數的紀錄保持者。雖然出道初期發展得相當順利，惟當時公司的錯誤經營令有機會成為大勢男團的NU' EST人氣大跌，後來四位成員於JR、白虎、旼炫和Ren參選《Produce 101》後人氣大增，而旼炫更以WANNA ONE身份出道，要暫時離開一年半。不過，NU' EST亦因此翻生，不但令2013年推出的《HELLO》登上音源榜第一名，歷年專輯更被搶購至要加印，更認證了NU' EST的人氣。

NU' EST將於29日推出新專輯《Happily Ever After》。（NU' EST Twitter）

NU' EST出道7年曾面臨解散 絕地反彈首次開大型演唱會圓夢

旼炫早前結束為期一年半的WANNA ONE活動後回歸NU' EST，事隔兩年再度合體，日前五子首度於體操競技場舉行演唱會後，宣布於29日推出新專輯《Happily Ever After》，令不少粉絲相當期待。《FACE》的MV觀看次數大破1億大關對於死過翻生的NU' EST別具意義，除了是團體首個破億MV外，亦對於五子的重新出發打了一支強心針。

NU' EST在官方Twitter宣布好消息。（NU' EST Twitter）

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