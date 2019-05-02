黃心穎二家姐黃心妙IG怒斥網民言語暴力：我們的世界真的生病了！

「安心事件」雖然已經事隔兩個多星期，但事件女主角黃心穎依然成為眾矢之的，瘋狂被網民抨擊，其家人亦無可倖免，被指責教女、教妹無方。黃心穎姐姐黃心妙連日來受盡指責，今日（2日）在IG開post慨嘆「世界真的生病了」，怒斥網民用言語暴力侵犯她的家人。

黃心妙用文字為妹妹黃心穎打氣。（黃心妙IG）

黃心妙寫道，人們選擇以暴易暴無法解決問題：「我們活在一個充滿語言暴力的年代，很多人都認為他們可以做這種精神上和心理上侵犯別人的行為，大家都化身為判官，選擇以暴易暴，我們的世界真的生病了。」她亦稱在戰爭、生老病死、死亡面前，能夠看淡所有事情，生活應該在快樂和悲傷中尋找平衡點。

左起：黃心穎、二姐黃心妙、大姐黃心美、三姐黃心慧。（黃心妙IG）

她又直言人做錯事應要承擔責任，而且改過自新的路仍很漫長：「作為一個女兒、妹妹、姐姐、媽媽、妻子、朋友、過客，幸運的我可以擁有不同的經歷和閱歷，能夠不斷的反思和進步。每個人生活都不容易，笑臉我會一直掛上，用我的方式主宰自己的生活。」

黃心妙今日（2日）在IG感性發文，表示現時言語暴力問題嚴重。（黃心妙IG）

黃心妙表示會保持樂觀心態。（黃心妙IG）

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