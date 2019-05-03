黃妍推出「四季歌系列」最後部曲　以吳卓羲為創作靈感？

歌手黃妍（Cath）繼今年年初推出《貪睡的人》後，相隔約三個月再推出新作品，昨日（3日）舉行新歌《小鹿撞樹記》的發佈會。《小鹿撞樹記》是Cath的「四季歌系列」中代表春天的第四部曲，先前她推出的《如何從夏天活過來》、《笑容迷路了》和《貪睡的人》則分別代表夏、秋、冬天。

Cath笑指歌名的由來是因為想到戀愛時會出現「小鹿亂撞」的狀態，而且小鹿在森林中亦只可以撞樹，覺得很可愛，所以最後決定以《小鹿撞樹記》為新歌名字。

Cath認為春天經常時晴時雨，天氣難以預測，而且又有新生命新開始的象徵，與暗戀的感覺相似，所以以暗戀為今次新歌的主題：「當初填呢首歌時因為未拿捏到用啲乜嘢去做主題，因為春天可以有思念等不同聯想，所以更加覺得困難。後來定好咗以暗戀為主題，就搵番啲自己暗戀人嘅回憶，又會問吓啲朋友意見同經歷作參考。」

Cath除了現場演繹新歌之外，還翻唱了兩首與暗戀主題相關歌曲，包括張智成的《May I Love You？》及麥浚龍的《沒有人》。

她坦言歌詞中的情節大多為親身經歷，或從朋友傾談中分享，甚至是看電影時被感動過的情節：「一定要自己感受過、自己好明白嗰種感覺，寫出嚟嘅作品先至有說服力，同埋要先感動到自己先至可以感動到其他人。」Cath亦害羞表示自己求學時曾經暗戀一位貌似吳卓羲的學長，令她不禁大呼：「吳卓羲好靚仔呀！」