【復仇者聯盟4】羅拔唐尼豪宅大公開　呢位小成員最搶鏡！

飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey）紅遍全球，不只受歡迎程度在一眾英雄之上，在酬勞方面都跑贏所有英雄廿條街。 最近有外國媒體公開到訪羅拔唐尼豪宅的片段，到底賺這麼多錢的他家裡會布置得很奢華嗎？結果卻出乎意料，最搶鏡的竟然是這個小成員。

羅拔唐尼（Robert Downey）憑着「鐵甲奇俠」這個角色，成為荷里活最高收入的男星之一。

根據外國媒體報導，羅拔唐尼（Robert Downey）憑着「鐵甲奇俠」一角，由拍2008年的《鐵甲奇俠》（Iron Man）時收只有50萬美元（大約390萬港元），但隨着角色人氣爆升，直至2012年拍《復仇者聯盟》（The Avengers），片酬再加上票房的分紅，已急升至5,000萬美元（約3.9億港元）。

羅拔唐尼（Robert Downey）在短片中公開自己家中的裝潢和擺設。

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不過，近日有媒體公開羅拔唐尼的大屋，發現他的家裡布置相當平實樸素，沒有奢華的裝修，也沒有鋪張的裝置，引起網民熱烈討論。有粉絲就表示，「比起其他明星的豪宅，更喜歡羅拔唐尼他家樸素感。」又有人發現，羅拔唐尼家中是沒有任何「鐵甲奇俠」的東西。

連最神秘的睡房都有公開，網民大讚羅拔唐尼家中很樸素，顏色簡約，感覺舒適。

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與戲中那幢位於海邊的高科技豪宅，現實中，羅拔唐尼的家鄰近一座教堂，屋頂上有個巨型風車，家裡的客廳鋪上木地板，火爐邊也放滿木頭。復古的外型，配上簡潔的色調，陽光從屋外透出來，很有家的感覺。難怪網民都話，覺得羅拔唐尼的家完全就是一般家庭，只是可能比一般家庭的體積大一點，「有著主人的隨性與堅持，完全沒有曬錢的味道。」

片中最搶眼的一定是這位小成員，身為貓奴的羅拔唐尼更親毛介紹兩隻貓貓。

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除了羅拔唐尼家中的樸素裝潢及擺設非常吸睛，片中更意外看到兩隻小貓，其實這兩隻貓是羅拔唐尼夫婦於2011年收養的，分別是黑貓Montgomery和斑紋貓Dartanian。作為專業的「貓奴」，羅拔唐尼家中多處都放了貓砂盆，讓貓貓們隨時「方便」，片段中可見連儲藏室也放有貓砂盆。羅拔唐尼夫妻不時都提及餵貓的日常生活，更笑指家中最重要的藝術品就是在門上和窗戶等，都貼上「DON’T LET THE CATS OUT!!（不要讓貓兒們出去！）」羅拔唐尼最後更抱起貓貓，搞到一眾貓奴粉絲都大讚他絕對是愛貓的暖男。

家中最重要的藝術品，竟然是貼在門上和窗戶等的自家警告的標示。