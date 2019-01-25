《死侍3》拍攝中？　賴恩雷諾士：續集焦點喺哂「X特攻隊」

《變種特攻》（X-Men）電影系列粉絲們目前可說是如坐針氈，亟欲想要知道20th Century Fox的超級英雄系列在這場迪士尼與20th Century Fox的收購案完成後該何去何從。而另一個最引人討論就是高人氣的《死侍》（Deadpool）系列到底還會不會繼續推出第三部作品。

自從《死侍2》在2018暑假上映以來，各種關於續集《死侍3》的小道消息就開始在網路上流傳。根據賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）最近在訪談中透露的資訊，看來《死侍3》很有可能已經開始製作工作了！

《死侍2》劇照

賴恩雷諾士最近正在中國宣傳即將上映的《死侍2》輔導級（PG-13）剪輯版《Once Upon a Deadpool》， 根據Variety網站在這場公開媒體活動的報導：「賴恩雷諾士表示他的團隊已經展開《死侍3》相關製作計畫，他也透露作為這個系列的第三部作品，將會朝一個「截然不同」的風格前進」

《死侍2》PG-13版海報

賴恩雷諾士一直以來都不斷強調要粉絲們別期待第三部《死侍》個人電影，並指出系列的第三部很有可能是一部聚焦在「X特攻隊」（X-Force）的續集，是一個團隊整體的故事，而非死侍的個人電影。

「X特攻隊」於《死侍2》首度現身，點圖欣賞更多劇照▼

+ 6 + 5 + 4

賴恩雷諾士在去年五月接受EW雜誌訪談時提到：「我個人覺得，如果為了讓這個角色（死侍）有發揮空間，就把焦點都只放在他一人身上，而不顧及其他周遭的角色或故事的發展，是不可能持久的。死侍很明顯就是『X特攻隊』的一員，我也非常樂意看到他與其他角色組隊，像是雙人格鬥組合，或是和《變種特攻》宇宙裡那些經典的女性角色合作。」

《死侍》劇照

《死侍》編劇Rhett以及Paul Wernick也暗示20th Century Fox《變種特攻》電影系列的下一部計畫的確將會是一部《X特攻隊》電影，而非另一部直接的《死侍》續集：「根據我們所建立起的發行計畫表，下一部將會是《X特攻隊》電影，再來才是《死侍》續集」

雷特瑞斯向Screen Rant表示：「感覺有點像《鐵甲奇俠》（Iron Man）、《鐵甲奇俠2》、《復仇者聯盟》（The Avengers）、《鐵甲奇俠3》的模式，同樣的道理。《X特攻隊》的劇本並不會由我們撰寫，那部電影將會由Drew Goddard負責編導，至少目前的計畫是這樣的。我們並沒有參與那部。我們的確非常期待能夠在未來的某一天加入《死侍3》的製作，但現在說似乎有點太早了，因為目前很有可能會以《X特攻隊》為優先。」

「X特攻隊」（劇照）

在《死侍2》中，觀眾看到了像是Josh Brolin飾演的「機堡」（Cable）以及Zazie Beets飾演的Domino等角色，都將在《X特攻隊》有更多表現，這絕對也是不少粉絲所期待的，特別是迪士尼很有可能在收購完成之後開始建立屬於自己的《變種特攻》宇宙。如果《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men : Dark Phoenix）以及《X特攻隊》將是由20th Century Fox發行的最後幾部作品，期待他們為粉絲們帶來滿意的句點。

《黑鳳凰》或成《變種特攻》系列最終作，搶先欣賞劇照▼

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《變種特攻：黑鳳凰》暫訂於2019年年中上映，《X特攻隊》目前未定。

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