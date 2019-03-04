學足《銃夢》靠「表情捕捉」演活比卡超？　賴恩雷諾士：搞吓笑啫

我們已經度過了將近6分之1個2019年，但今年還有許多備受期待的全新電影來勢洶洶。不過其中有部一支獨秀的作品，那就是改編自全球熱門遊戲的《POKÉMON神探Pikachu》（Detective Pikachu）真人電影。

從已經公開的電影預告來看，這部電影的風格似乎相當搞笑；在戲中聲演比卡超的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）近日在網上發布了一條影片，表示他非常認真看待這一切──雖然在這條影片中，你也能看出這種「認真」……其實也是一種搞笑。

賴恩雷諾士為聲演比卡超做足功課。（Youtube）

為了演比卡超，就用「方法演技」成為比卡超！

影片中，賴恩雷諾士自曝為了演出《POKÉMON 神探Pikachu》而實踐「方法演技」，他表示打從得知自己將要演出這隻電氣系小精靈之後，便竭盡一切以投身在這隻角色身上。賴恩雷諾士向那些期待看到他帶來完美演出的粉絲們承諾，他們的確能夠看到期望的一切。

賴恩雷諾士實踐「方法演技」，以比卡超視覺走入人群。（Youtube）

當然，這整個影片只是賴恩雷諾士放在自己社交網站上的搞笑影片罷了。短片中他也表示為了完美揣摩這位角色的心境，他拋下了自己的孩子，因為比卡超沒有小孩這點真的超棒的──雖然我們都知道他只是在開玩笑。

然而實話也必須要實說，這部短片最大亮點並非賴恩雷諾士──而是他的妻子：碧琪麗芙莉（Blake Lively），短片中她三不五時就跳出來吐槽。她表示他拋下了他的孩子們，吐槽他在為比卡超配音時根本連聲音都沒有變一下，還發誓自己絕對不會帶孩子們去看《POKÉMON 神探Pikachu》！

賴恩雷諾士分享聲演《POKÉMON 神探Pikachu》辛酸▼

當這部《寵物小精靈》（Pokémon）系列的相關真人電影消息首度公開時，粉絲們根本不知道在這部《POKÉMON 神探Pikachu》中可以期待看到甚麼？而在聽到戲中的比卡超將由賴恩雷諾士配音時更是黑人問號，因為這位演員以喜劇走紅，最近比較知名的代表作還是兩部另類英雄電影：《死侍》（Deadpool）。

賴恩雷諾士靠《死侍》鹹魚翻生！點圖重溫搞笑劇照▼

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人鼠之間：賴恩雷諾士與《POKÉMON 神探Pikachu》

當然，在《POKÉMON 神探Pikachu》預告公開之後的確引起不少迴響，而預告內容也完全符合粉絲心中，這位曾演出《死侍》的演員可能會帶來的配音風格。這部電影的奇妙程度打從消息首度公開至今依然沒有減少的跡象。如果正式上映的版本也是這樣的話，那麼在實際觀影之後似乎更能感受到它獨特的風格。

本片的最新一條預告也在上述訪談影片發布後的不久公開，與前一條電影預告風格並沒有太大差異，但有更多「活潑」的動作畫面公開。本片劇情充滿濃厚的喜劇風格，許多方面來說都是這樣，就如同賴恩雷諾士發布的這條影片一樣；不過我們依然有機會能夠在《POKÉMON 神探Pikachu》電影中看到小精靈的戰鬥場面，也就是不少粉絲們期待在本片中看到的特點。

真人版寶可夢造型有讚有彈，搶先欣賞《POKÉMON 神探Pikachu》劇照▼

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至於小精靈本身，正如你我在先前公開的預告片中所見，是以一種相當「寫實」的方式所呈現出來的，而這對於《精靈小精靈》長年累積下來的全球粉絲來說，也是個相當值得玩味的風格。

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