何艷娟與前夫吳志誠發聯合聲明：其實我們早在去年已經分開

2014年港姐季軍，現年27歲的何艷娟 (Katherine) 於去年7月跟當時66歲的澳博營運總裁吳志誠正式入紙申請結婚，兩人年齡相差40年，可算是爺孫戀，不過她日甘卻突然於IG宣布離婚的消息！何艷娟更被爆出與年約50歲的男士在中環藝穗會Party上又攬又錫，今日兩人發表聯合聲明表示早在去年已經分開，表示雙方關係沒有金錢上的考慮及因素。

何艷娟與前夫吳志誠於去年七月結婚，今年四月宣佈離婚，外界一直以為這段戀情只有八個月，但原來早已在去年分開，即最多只有五個月，的確相當短。

早前宣布離婚。((IG 圖片)

吳志誠先生與何艷娟小姐的聯合聲明：

為免不必要的揣測和誤會，其實我們早在去年已經分開，各自也有各自的生活，但不論私底下或出席公開場合我們一直保持好朋友關係。我們感謝彼此的相知相遇。我們的關係從來沒有涉及任何金錢上之考慮或因素。我們是在互相諒解和友好的情況下決定分開的。我們重申分開並沒有任何金錢的糾紛。我們再見亦是好朋友。

原來一早已經放開咗！( IG圖片)

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