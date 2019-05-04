與「內地男神」竇驍戀情被公開　何超蓮四字甜笑回應：多謝關心！

何超蓮戴上華貴首飾，頸上的項鍊更是只此一條，是何家「傳家之寶」。（陳志嵐攝）

何超蓮今晚（5月4日）出席卡地亞珠寶展，戴上一條家傳之寶黑白花豹項鍊，貴氣逼人。超蓮解釋這條項鍊是何鴻燊親自訂造給媽媽陳婉珍，具有特別意義。「呢條頸鏈係嚟自一個high jewellery collection，全世界只有一條，係我媽媽係夾萬到搵出嚟俾我。我之前去過巴黎參觀high jewellery workshop，睇住工匠由零開始做一件首飾出黎，所以今晚有幸戴住佢出黎，覺得好開心，好特別。」超蓮對珠寶這麼有研究，會否考慮進軍珠寶界？超蓮聞言即表示怕怕：「我比較鍾意欣賞珠寶，因為媽咪有儲開珠寶，我由細到大聽佢講，自然都識少少。」

超蓮避談和男友竇驍的感情，只是一味甜笑說「多謝關心」。（陳志嵐攝）

日前超蓮被爆和內地男星竇驍戀情，超蓮談到男友即刻三緘其口，但仍掩蓋不住甜蜜的笑容：「（會否期待男友送珠寶？）太遙遠喇，多謝關心。」此刻心情如何？超蓮繼續四字真言「多謝關心」，又話被傳媒問到有點害羞。另外她補充這段戀情家人一早知情，包括媽媽，姐姐和弟弟，看來父母都頗支持這段戀情。超蓮又呼籲外界給予他們空間：「第時啲嘢第時先算啦！」似乎不想過度談感情事。