睇完《復仇者4》當然要煲埋劇！兩部Marvel劇將加入串流平台Hulu

線上影音串流服務平台Hulu曾藉紐約發表會活動，公開了多部即將登場的全新作品，日前更公佈了兩部與Marvel有關的全新劇集系列──預計2020年正式上線播出的《Marvel’s Ghost Rider》及《Marvel’s Helstrom》。

串流平台Hulu日前公布兩部Marvel相關的全新劇集。（網上圖片）

烈燄衝冠《Marvel’s Ghost Rider》即將上線

《Marvel’s Ghost Rider》將由Ingrid Escajeda負責統籌、主導製作，講述經典反英雄角色：「Ghost Rider」Robbie Reyes的故事。被地獄之火吞噬，並受到超自然惡魔束縛的Robbie Reyes住在美墨邊界（Mexico–United States border），當他釋放「Ghost Rider」之力時，Robbie Reyes將會為無辜之人尋求正義，但同時也因無法控制這股力量而陷入掙扎。

全新《Marvel’s Ghost Rider》劇集即將殺入公仔箱。（劇照）

外媒《Entertainment Weekly》已經證實了於劇集《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）中飾演Robbie Reyes的Gabriel Luna將會主演《Marvel’s Ghost Rider》，而《神盾局特工》的執行製作人Paul Zbyszewski與Marvel電視總裁Jeph Loeb也將會負責監製這部劇集。

根據Hulu官方的說法，《Marvel’s Ghost Rider》並不只是一部《神盾局特工》的外傳劇集，它將會賦予Robbie Reyes全新的故事。

Gabriel Luna在ABC劇集《神盾局特工》飾演Robbie Reyes。（劇照）

《神盾局特工》神還原漫畫版「Ghost Rider」！（點圖放大▼）

+ 5 + 4 + 3

Ingrid Escajeda表示這部劇集將會實現她想詮釋「理性沈着卻又困惑矛盾的角色」以及「能夠嚇壞一票觀眾」的渴望。她接着說：

對我來說，一部作品能夠讓粉絲們期待興奮，同時又能吸引到新觀眾是相當重要的。我相信我們能夠做到這點。 Ingrid Escajeda

撒旦兒女將開啟《Marvel’s Helstrom》

而另一部全新劇集《Marvel’s Helstrom》則將聚焦在一名強大且神秘連環殺手，他的兒女：Daimon Hellstrom與Ana Hellstrom身上。根據官方簡介，這對兄妹將會使用他們的能力與技巧，追捕極度邪惡的壞人，但同時也必須克服彼此的相處模式。由此看來，Marvel與Hulu將很有可能會修改Daimon在原作漫畫中的設定。

Daimon最初登場於《Ghost Rider》漫畫系列，之後才推出了個人獨立漫畫《撒旦之子》（Son of Satan）。在漫畫中，Daimon既是「Hellstrom」亦是「撒旦之子」，他擁有惡魔之力，能夠自由穿梭於地獄與凡間。

漫畫版中的Daimon Hellstrom。（網上圖片）

Paul Zbyszewski將負責統籌《Marvel’s Helstrom》劇集，而Jeph Loeb則為執行製作人。此外，Paul Zbyszewski也將這部劇集形容為「Marvel漫畫宇宙中黑暗且戰慄的角落」；而Jeph Loeb則表示：「Marvel最著名的特色就是盡心盡力地製作每個系列，同時添加幽默與動作的元素。但這一次，我們將注入一些可怕駭人的要素。透過這兩位主角的經歷，我們將藉此剖析人們心中最深層的恐懼。」

Daimon的妹妹在原著中的名字為Satana Hellstrom。（網上圖片）

除此之外，Hulu在不久之前也宣布了4部R級Marvel動畫：《Marvels’ M.O.D.O.K.》、《Marvel’s Hit-Monkey》、《Marvel’s Tigra & Dazzler Show》以及《Marvel’s Howard The Duck》，這4部動畫劇集的主角之後更將會集結相遇，聯手打造《Marvel’s The Offender》，繼續編織龐大的Marvel影視宇宙。

曾於《銀河守護隊2》現身的「Howard The Duck」將推出個人動畫。（劇照）

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】