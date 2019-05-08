【性敢中環】何珮瑜歎角色命運與自己一樣：錯嘅時間遇上對嘅人

網劇《性敢中環》今日（8日）舉行發佈會，擔任主演的何珮瑜、連詩雅、雨僑、陳嘉莉及鄭欣宜組成「中環五月天」出席活動，何珮瑜（Jeana）在劇中飾演一名金融才女，但Jeana笑言：「但我自己本身對數字完全唔敏感，所以呢個角色都幾得意。」

Jeana大讚對手栢天男太靚仔，二人更一起討論修身秘訣。（葉志明攝）

說到個人的感情觀與角色感情觀的差異，Jeana說：「角色喺戲入面分別有兩段感情，但都係錯嘅時間遇上對嘅人，而我自己本身都係咁，好似兩者都係同一命運；都希望可以搵到個Mr. Right at right timing。（對逝去的感情感到可惜？）每段感情、每段關係、每個朋友出現喺你嘅生命入面都係有原因，會喺佢身上學到啲嘢，係一個課題。」

Jeana表示與女生對戲輕鬆很多，彼此像閨蜜般，聊完天就可以立刻Action；男生相對比較害羞。（葉志明攝）

Jeana又分享了拍攝時印象最深刻的一場戲：「中環啲街好斜，有一次我著住高踭鞋，場戲就係話栢天男飲醉酒，我就要扶佢，但佢實在太高、踭又太高、條路又斜，差啲拗柴！成件事都幾驚險！」劇名叫《性敢中環》，但期待性感戲的觀眾可能要失望了，Jeana說：「今次完全冇！其實係講五個女仔踏入中年遇到各自嘅問題，然後友誼點樣去撐起大家。」