【性敢中環】何珮瑜歎角色命運與自己一樣：錯嘅時間遇上對嘅人

網劇《性敢中環》今日(8日)舉行發佈會,擔任主演的何珮瑜、連詩雅、雨僑、陳嘉莉及鄭欣宜組成「中環五月天」出席活動,何珮瑜(Jeana)在劇中飾演一名金融才女,但Jeana笑言:「但我自己本身對數字完全唔敏感,所以呢個角色都幾得意。」

Jeana大讚對手栢天男太靚仔,二人更一起討論修身秘訣。(葉志明攝)

說到個人的感情觀與角色感情觀的差異,Jeana說:「角色喺戲入面分別有兩段感情,但都係錯嘅時間遇上對嘅人,而我自己本身都係咁,好似兩者都係同一命運;都希望可以搵到個Mr. Right at right timing。(對逝去的感情感到可惜?)每段感情、每段關係、每個朋友出現喺你嘅生命入面都係有原因,會喺佢身上學到啲嘢,係一個課題。」

Jeana表示與女生對戲輕鬆很多,彼此像閨蜜般,聊完天就可以立刻Action;男生相對比較害羞。(葉志明攝)

Jeana又分享了拍攝時印象最深刻的一場戲:「中環啲街好斜,有一次我著住高踭鞋,場戲就係話栢天男飲醉酒,我就要扶佢,但佢實在太高、踭又太高、條路又斜,差啲拗柴!成件事都幾驚險!」劇名叫《性敢中環》,但期待性感戲的觀眾可能要失望了,Jeana說:「今次完全冇!其實係講五個女仔踏入中年遇到各自嘅問題,然後友誼點樣去撐起大家。」