【多圖】《幽遊白書》真人版造型曝光　網民激讚幽助似到十足

漫畫《HUNTER×HUNTER》一直讓人又愛又恨，粉絲喜愛劇情緊湊好看，但更痛恨作者冨樫義博經常休刊，富才華而又愛享受生活的特質，令人十分無奈。提起冨樫不能不提他的另一部作品，90年代的《幽遊白書》，主要角色幽助、桑原、藏馬、飛影，陪住不少7、80後成長，近日日本公開了真人版的造型，真係嚇人一跳，然後得啖笑，下文為大家帶來這個最新版本。

《幽遊白書》電視版曾在1995年在無綫播出，當年掀起了一股熱潮，動畫中的角色，以14歲不良少年幽助為主角，因救一名小孩而發生車禍橫死，機緣巧合下成為靈界偵探，之後跟好友桑原，妖怪藏馬及飛影，解決靈界案子，開頭以查案為主，其後變成格鬥式的作品，幽助甚至到魔界挑戰各種妖怪，以暗黑武術大會作為完結，雖然故事有少許爛尾，但仍是港人的集體回憶。

《幽遊白書》舞台劇近日釋出角色造型，網民大讚幽助最為神似。（舞台劇官方網站圖片）

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90年代的《幽遊白書》，陪伴不少港人成長。（網上圖片）

以下是主要演員名單：

+ 6 + 5 + 4

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近日日本方面推出了真人版，但大家放心，只是舞台劇版本，預定在8月於東京公演，之後會移師至大阪、福岡、愛知等地巡迴演出。幽助的演出者是80後的演員崎山翼，在2015年演出音樂劇《刀劍亂舞》而為人熟悉。其他演出者包括有鈴木擴樹飾演藏馬、橋本祥平飾演飛影、鄉本直也飾演桑原、荒木宏文飾演小閻王、未來飾演雪村螢子、平田裕香飾演牡丹。近日主要角色的造型曝光，最為神似的是幽助，而飛影原著身材較為矮小，現時演員橋本高170cm，難免被人垢病，最終他們能否演活角色，粉絲要拭目以待啦。